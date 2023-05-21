【鞋墊的重要】黃曉明被劉畊宏狂操　真實高度終破解

台灣藝人劉畊宏常在網上直播健身操，掀起內地網民的健身潮，多位藝人也是其忠粉，當中包括內地小生黃曉明。日前劉畊宏和太太身在青島，青島出生的黃曉明得知後即「返鄉下」，竟然從北京飛往當地，帶劉畊宏享受當地美食，並成為對方的健身操直播嘉賓。在直播中黃曉明本來跟得上進度，跟着劉畊宏狂操，但因對方的爆發力太強勁，黃曉明體力不支並「甩beat」，聲言要逃走。

黃曉明為逃離現場，搞笑地瞓地扮抽筋，當他想爬走時，即被劉畊宏拉着，一手把他拖回原位！劉畊宏分享兩人的合照及留言感謝黃曉明：「聽說我們來青島，特地飛來跟我們一起跳操，跳完90分鐘，梳洗完就帶我們去吃燒烤哈啤酒，吃完已清晨00:00多，然後他睡不了多久…4:00就得起床去機場，這友情讓我們很感動。」

黃曉明和劉畊宏的健身操直播令網民熱議，原因是官方報稱黃曉明身高是1.79米，但在直播中見身高1.78米的劉畊宏，比他高少許，網民笑言終於知道黃曉明「可長可短」的秘密，關鍵就是鞋墊，笑指他當時因穿運動鞋，沒有增高鞋墊，即現「真身」，並估計黃曉明的身高只有1.75米至1.76米：「一堆說見過黃曉明身高170的，還有很多說絕對有180的，今天無意中破解。」