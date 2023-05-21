張敬軒驚喜現身合唱！李克勤紅館尾場兩度Encore唔願走

一共7場「弦續李克勤．港樂演唱會」昨晚（20日）在紅館圓滿落幕，尾場捧場嘉賓有狄波拉、陳慧嫻及張敬軒等，而克勤太太盧淑儀與兩個兒子李立仁和李力司繼續捧場。一身紅色西裝的克勤跟歌迷表示：「畀我感受下相隔6年嘅掌聲先，大家別來無恙嗎？」台下即時掌聲雷動，克勤又話自己識分禮貌式的掌聲及發自內心的掌聲，希望演唱會的歌能令大家的開心是發自內心，又問觀眾可有「中招」，聽聞中疫後會出現腦霧，所以台邊特設提詞機：「係畀大家睇歌詞嘅，我只得幾首唔係好記得歌詞啫。」

克勤走近觀眾席接收禮物、花及利是，大受歡迎，期間有觀眾疑用信封代替利是封，克勤即問：「你做乜畀個白信封我？」克勤又話每晚都有利是及禮物，拆禮物時發覺收到波衫、Lego及護膚用品：「係好高度數嘅防曬，因為覺得我黑啦，仲有面膜，係抗皺面膜，明顯知我需要， 所以為我擔心，我明白嘅，多謝大家一番心意。」克勤介紹《中國好聲音》冠軍學員伍珂玥出場前，表示不少人問他在歌唱比賽中奪冠的秘訣，他會告知：「選歌，唱歌技巧？我覺得緊係搵個好嘅導師啦，我就係《中國好聲音》連續兩屆嘅冠軍導師，best of the best，我幾符碌。」穿上露腰裝的伍珂玥和克勤合唱後，她感激謂要一世多謝克勤，克勤就話：「唔使架啦，我都係搵食架啫。」

克勤在台上獻唱《傻女》，令捧場的原唱者陳慧嫻成為焦點被集郵，他見慧嫻被遭包圍即說：「寶麗金之友，哎吔，唔好意思，（我）真係衰，快啲熄（現場）燈。」說完畢，燈光轉暗，讓慧嫻好好享受個唱。克勤又跟逾萬觀眾互動，全場大合唱《紅日》，當他看到軒仔時就做出心心手勢，軒仔則隨克勤跳唱，起身大大力拍掌及合唱，克勤謂：「呢邊咁勁，原來有張敬軒，幾舊水幾抵，可以同管弦樂，又可以同李克勤合唱。」

克勤唱完最後一首歌《告別校園時》後，全場大叫Encore不肯離場，克勤現身舞台，他話：「多謝，今日星期六係咪，不如咁啦，我知道我同你年紀有番咁上下，有啲仲係有過之無不及，如果想早啲返去可以走先，我哋唔知搞幾耐，我畀幾分鐘佢哋走先，之後閂門唔畀走，唔好講咁多，我想唱歌。」連續唱了3首歌，全場觀眾亮手機燈，變作一片燈海，克勤感性謂：「我要記住呢個畫面，我好鍾意唱歌，唱歌變成我嘅職業，由1987年至今，其實大家陪住對方成長，尋晚嘅嘉賓係炎明熹，佢18歲，我個仔15歲，同佢唱情歌《合久必婚》，我都唔知點投入，疫情令大家學識珍惜，我唔知下次演唱會係幾時，都會繼續努力工作，工作同追求係無止境，但知足常樂。」他唱到《一生不變》時，他續說：「其實喺寶麗金時代，我覺得呢首歌好娘，但高層話我會唱一萬次，我冇諗過呢首歌咁多人鍾意。」由於歌迷遲遲不肯離場，克勤二度安歌，再唱多兩首歌，至11時45分終極完場，暫未知主辦可需因超時而被罰款。