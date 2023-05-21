菊梓喬挑戰性感極限　跳辣身舞大玩自摸

由尚梯娛樂集團主辦，李志倫監製的《菊梓喬 Hanafinity 演唱會 2023》，昨晚（5月20日）開始一連兩晚於九龍灣展貿中心Star Hall舉行。相隔4年再在港開騷，Hana以多個性感閃爍造型回饋觀眾，又與舞蹈員互相撫摸大跳辣身舞，吸睛程度爆燈。

今次演唱會製作高水準，不論舞台、音樂、舞蹈及服裝都花盡心思，適逢在520（我愛你）開騷，特別於舞台上打造了一隻巨型鑽戒，配上不同色彩的燈光，加上歌迷揮動心型螢光棒，現場充滿浪漫氣氛。一身銀色閃爍女戰士造型的Hana站在巨型戒指上出場，露出白滑長腿，並以一曲《忘記我自己》為演唱會揭開序幕，緊接再唱出《回到以前》、《七歲》等歌曲。 剛推出專輯的Hana不忘宣傳新碟，笑問歌迷有沒有買，想不想簽名。台下歌迷立即起哄。

Hana在演唱會第二部分「夢境」，換上銀灰色閃鑽露腰短裙，演唱《手中沙》、《秘密花園》等歌曲，期間她提醒歌迷可開著大會派發的閃燈戒指，現場立即出現一片燈海。早前，Hana已透露今次會挑戰極限，昨晚她說：「我準備了禮物送給大家。」之後唱出2016年由她自己創作的《傻瓜裡的童話》時，Hana以性感舞姿回饋樂迷，不斷扭動蛇腰又做出自摸動作，十分誘人，及後更與舞蹈員大跳辣身舞，被女舞蹈員摸胸摸腰，而男舞蹈員更攬腰及摸大腿，Hana亦撫摸男舞蹈員胸肌，非常大膽，台下嘩然。

在520這個日子，有歌迷對Hana大叫「我愛你」，又有女歌迷大叫「我想同你拍拖！」換上露肩紗裙的Hana笑說：「今日這個日子同我講呢啲，想對我做乜？今日邊個有另一半？」台下有觀眾舉手，Hana笑說：「即係唔比面我啦！我一個人。」她又再問有誰單身，有歌迷和應舉手，她說：「我都係喎，今晚。」相隔四年再開騷，她都多次問歌迷有沒有掛住她，亦多謝每位陪她過一個這麼浪漫的一晚。

在最後的環節，Hana換上螢光綠色的短裙唱出《久別重逢》，緊接唱出《不悔的決心》時，她更走到台下繞場一周與歌迷握手，跟大家近距離接觸，被樂迷重重包圍，期間不斷跟歌迷說：「520快樂」。Hana重回台上說：「真係太耐冇跟大家見面，好感動，我好想落多來一次。有冇人4年前睇過我嘅演唱會，你哋仲愛唔愛我？」有歌迷大叫「5201314」（我愛你一生一世），Hana卻一臉懵然笑說：「死啦！點解，我對數字好唔敏感。」

另外，昨晚14歲的中印混血兒瑪鎧喬（Nisha）擔任表演嘉賓，演唱《千年如一日》，而連詩雅、莫凱謙等則有送上花籃祝賀。