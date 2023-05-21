今日是24節氣中的小滿，為夏季的第二個節氣，其代表雨量的增多，氣溫亦日漸上升，天氣悶熱潮濕，人體易受陽氣盛、濕氣重所影響，令身體出現不適，可從飲食之中加以改善。

【夏宜養心】

在中醫學角度，夏屬火，對應心，且陽氣盛，人易受心火影響，出現煩躁的情緒，因此學會保持心情舒暢、平和的心境在此時節尢為重要。而在飲食上，苦味的食物有降心火的作用，同時亦有助降燥祛濕、清熱解暑，如苦瓜、絲瓜、芥蘭、芹菜等都適合於夏季食用。

【以食祛濕】

而針對濕氣重方面，飲食宜以清淡、利濕為主，因進食濃味、肥膩、辛辣及生冷之物，有機會生濕助濕。食材的選擇上可選薏米、鮮淮山、鮮百合、赤小豆、鮮蓮子、冬瓜、勝瓜、綠豆等具清熱利濕功效之物，同時亦可混合不同的食材煲成湯水。

薏米赤小豆鯽魚湯

材料：生薏米1両、赤小豆1両、鯽魚1條、生薑5片、玉米2條

做法：

第一步：將薏米、赤小豆浸泡約1小時，鯽魚洗淨

第二步：用少許油爆香薑片，放入鯽魚小火煎兩面，待表面稍轉黃後加入清水，以中火煮滾

第三步：煮滾後加入其他材料轉小火煲1小時，最後放鹽調味即成

冬瓜薏米煲水鴨

材料：冬瓜連皮500克、薏米30克、水鴨250克、生薑3片

做法：

第一步：把水鴨洗淨斬件，氽水後再用清水沖乾淨

第二步：把冬瓜切塊

第三步：把所有材料放入煲中，加入3,000毫升清水，用大火煮15分鐘

第四步：轉小火煲約60至90分鐘