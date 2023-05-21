周吉佩上《獎門人》夢想成真　奪冠未夠1個月火速出歌

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）、亞軍李佳，及其他組員龍婷、顏志恒、李思林、支嚳儀、曹敏寶、劉智衛以及車婉婉和伍仲衡等，昨晚登陸《獎門人》，為《獎門人I LOVE爸爸感謝祭》節目錄影。他們玩啜乒乓球遊戲時相當投入，龍婷和劉智衛鬥啜時，意外地互錫了3次，龍婷顯得相當怕醜。

兩位爸爸周吉佩和顏志恒對下月父親節有不同期望，吉吉稱獲獎後，原計劃與太太到酒店宅度假慶祝，但一直工作忙碌，至今未能成行，想趁父親節與家人放假玩玩，又透露其第一首新歌將火速面世，前日更在活動上演繹過一小段，獲獎未夠1個月便出新歌，感到十分興奮，會視為父親節禮物。顏志恒就表示父親節偕兩子去公園及食餐飯已滿足，這半年參加比賽，減少了時間陪伴家人，就算兒子一個擁抱和一個吻都開心。

吉吉已約定中年好聲音組員及韋綺姍到長洲遊玩，當作謝師宴，本身是廚師的顏志恒卻不肯下廚，被吉吉笑指偏心：「佢整嘢食畀歌迷會，無整過畀我哋食。」顏志恒笑指不肯下廚的原因，原來關曹敏寶事，爆她十分嘴刁及難服侍，吉吉稱她是隊中的女王。提到獎門人陪伴他們成長，首次上節目，有種夢想成真的感覺，吉吉直言上獎門人，緊要過贏比賽，好想孖李佳合作玩「落大閘」，因為大家未必聽得明李佳的廣東話，問到誰是豬隊友，吉吉笑言可能是自己，又可能是曹敏寶，顏志恒指敏寶好玩得，吉吉繼續踩敏寶：「玩得同豬係兩樣嘢。」

《獎門人》中的獎老麥美恩，在節目中扮成超人爸爸模樣，穿起度身訂造的貼身衣，身材玲瓏浮凸，她表示因近日為《痞子無間道》開工，夏天拍古裝劇有助她瘦身成功，笑言身材比選美時還好，問她會否擔心身材激凸感尷尬？她說：「係好驚下體爆胎或者現形，因為呢件係特別為我度身訂造，所以好貼身，最搞笑係我唔記得咗要着呢件衫，之前仲有食飯無戒口。」麥美恩父母身處加拿大，她尚未購買父親節禮物，提到不如送個女婿給爸爸？她笑言爸爸比較含蓄一點。另外，提到陳瀅愛犬入院爆喊一事，麥美恩與陳瀅較少合作場口，撐她工作專業又認真，希望給予時間她處理情緒。