康城電影節　周冬雨劉昊然情侶檔撐里奧仔新片

《第76屆康城電影節》昨日（20日）舉行《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）首映禮，美國導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）率領再次合作的美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與美國男星羅拔迪尼路（Robert De Niro）齊齊行紅地氈。

被爆拍拖的內地女星周冬雨與內地男星劉昊然一起行紅地氈撐場，不過中間隔住新加坡導演陳哲藝，似是避嫌。其他出席者包括俄羅斯女模伊蓮娜（Irina Shayk）、巴西女模Alessandra Ambrosio、墨西哥女星莎瑪希爾（Salma Hayek）、美國女星姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）、澳洲女星姬蒂班查（Cate Blanchett）、以及「初代蜘蛛俠」美國男星杜比麥佳亞（Tobey Maguire）等，場面星光熠熠。

另外，由美國女星妮妲莉寶文（Natalie Portman）與美國女星茱莉安摩亞（Julianne Moore）主演的《May December》昨日亦於康城舉行首映禮，兩人與導演以及拍檔行紅地氈，妮妲莉笑得見牙唔見眼！