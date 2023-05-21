今季話題之作　必搶聯乘波鞋

最近有一款波鞋只是釋出局部細節照就已經引起潮鞋界熱烈討論，說的是JJJJound 和 Salomon聯乘推出的全新 XT-Wings 2 波鞋。鞋頭們都知JJJJound出品必屬佳品，以往鞋款都需要抽籤獲得，有些更會炒賣至高價，相信今次亦不例外。另外，英國滑板品牌 Palace 與 New Balance 再度聯乘，推出兩款全新 MADE in UK 991 鞋款，而991鞋款向來是大家喜愛的99X系列鞋履之一，相信鞋迷睇見都一定變咗心心眼。

城市機能運動風

高端運動品牌Salomon以往專注在產出機能性鞋款，但最近不少人欣賞品牌的XT-6、ACS Pro Advanced等型號的設計魅力，加上兩大品牌的名氣加持讓Salomon更加熱門。今次與JJJJound強強聯手，設計出全新藍白色調的跑鞋XT-Wings 2，簡約而又優雅。但目前只有一張局部照片，發售日期以及價錢卻沒有透露，大家若感興趣不妨持續關注。

復古配色跑鞋

今次Palace 與 New Balance雙方品牌再度合作，推出多人喜愛的MADE in UK 991 鞋款。鞋款整體造型擁有光滑圓潤的輪廓設計，鞋身有豬皮和絨面革覆蓋層，與聚酯纖維防撕裂鞋面，不同物料堆疊形成獨特的層次感。再使用鮮艷的色彩、反光N字設計和適合戶外使用的物料，令到鞋款細節位十分豐富。