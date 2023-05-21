TREASURE首個港騷　Yoshi獲粉絲補祝生日勁感動

韓國男團TREASURE昨晚（20日）假亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會，是他們出道3年來首次在香港開騷，全場爆滿，為今次亞洲巡唱劃上完美句號。

演唱會於昨晚7時左右開始，10子身穿黑黃色戰衣登場，唱出人氣歌曲《JIKJIN》，之後隨即換上白色閃爆外套演繹《BOY》，並大叫「Are you ready Hong Kong？」，以勁歌熱舞炒熱現場氣氛，唱畢《I Love You》、《Going Crazy》及《B.L.T》等歌曲後，隊長崔玹碩便用英文說：「大家玩得開心嗎？」並帶領成員跟粉絲打招呼，另一隊長朴志焄則說：「好多謝大家等咗我哋咁耐，見到大家我好似開心到癲咗咁！」

他們之後繼續唱出《HELLO》及《DARARI》等大熱作品，Asahi、Haruto、崔玹碩及Yoshi又以小分隊形式唱出《THANK YOU》及《VolKno》，大晒Rap功。而粉絲在Encore期間大合唱令10子十分感動，成員再出場後亦大派福利，除向台下大擺心形甫士外，又落台跟粉絲自拍，而5月15日是Yoshi的23歲生日，香港粉絲特別為他準備蛋糕慶祝，令他十分感動，成員最後用國語說「謝謝」和「我愛你」，並約定下次會再來香港開騷。