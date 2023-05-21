呂慧儀4年來母兼父職湊囝囝　張靖唱歌跳舞瓣瓣掂

歌手古巨基（基仔）「升呢」為爸爸後，鮮有出席任何公開活動，專心做「湊仔公」，而是不時在社交網，分享有關囝囝Kuson的一點一滴，日前基仔就上載了一條Kuson化身舞林高手的影片，片中Kuson穿着帥氣的牛仔褸再配紅色T恤，一氣呵成大跳勁舞，難怪爸爸也甘拜下風直拍︰「3歲嘅古晋匡依家每日都忍唔住要跳舞，跳舞細胞勁過老竇。」

身為單親媽媽確實不易，呂慧儀4年來母兼父職全心照顧囝囝「蟹籽」，作為藝人的她經常要拍攝劇集，日理萬機，但當她有空時也會帶「蟹籽」四處遊山玩水，日前呂慧儀與囝囝一同到主題樂團遊玩，片段可見8歲的蟹籽身高已經達到媽媽的膊頭位置，果然遺傳了媽媽身高的良好基因。

藝人張繼聰和謝安琪的囡囡張靖，遺傳了父母的歌喉，更擔任爸爸去年演唱會的嘉賓，除了唱歌天資非凡，更想不到囡囡的舞技也十分出眾。日前張繼聰分享了囡囡練舞的短片，當中可見張靖站在眾人的中間，與其他小朋友發光發熱地跳舞，張繼聰並留言大讚各位女孩︰「全部都好叻叻」。

李璨琛囡囡李元元（Lucy）在社交網絡的粉絲追蹤人數高達39萬，是社交網的當紅炸子雞。早前Lucy臨瞓前為媽媽表演跳舞，大晒舞技，一旁的媽媽邊拍片邊大笑，但今次網友將重點放在Lucy的肚腩，並紛紛留言︰「點解好似瘦佐（咗）嘅」、「Lulu瘦左，肚腩仔細咗，湊妹妹太辛苦吧！」