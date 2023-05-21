新派耳機　靚聲仲要有靚樣？

真無線耳機經藍牙一駁即能聽歌，價錢又愈來愈平，漸漸成為都市人生活必備Gadget。本周又有幾個新型號上市，好音色之餘外形仲勁特別，戴出街好聲又有型！

流線水滴

HUAWEI FreeBuds 5採用流線水滴設計，外形經過上萬次人體工學模擬測試，曲線機身貼合耳廓，並支援全方位多點支撐，同時拱橋式耳杆將敲擊操作時對耳機及耳道的壓力分散，減少佩戴時的不適感。超磁感單元採用雙磁路架構，聽感低沉澎湃，低音聲壓Turbo技術更有助提升低音效果。降噪方面，對應三麥克風混合降噪及耳道自適應降噪功能，前者還可融合深度神經網絡演算法，提升語音通話品質。耳機支援長達30小時連續播放，並對應超級快充。

無感耳掛

Shokz OpenFit是一款不入耳式藍牙耳機，採用自主研發的DirectPitch定向聲場技術，無需進入耳道，也能精準定向傳聲，並有效降低漏音。鎳鈦合金耳掛回彈力強且久用不變形，表面更有雙層零度矽膠包裹，佩戴近乎零感覺。驅動單元面積達18x11mm，低頻段輸出分外強勁，雙收音咪使用自適應波束技術精準計算通話者的人聲方位，結合AI降噪演算法，保護人聲的同時，有效消除環境噪音與通話回音。續航力7小時，搭配充電盒續航28小時。

半透腔體

透明Gadget一向外觀討好，AVIOT TE-J1大玩半透明腔體，用家可從透明部分看到其10mm動態驅動單元，同時耳塞亦是半透明，令內裏金屬導管隱隱透現，別具神秘感。耳機支持AAC、SBC及LDAC編碼，可無線傳輸 24bit/96kHz Hi-Res音樂，並對應混合主動降噪技術以減少噪音，同時應用了IEM入耳式監聽器中使用的技術來抑制不必要的振動噪音。單獨使用耳機時可聆聽9小時，配合充電盒延長至28小時。