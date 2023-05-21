Edan移情別戀陳零九　邱鋒澤呷醋：唔開心

台灣人氣男團五堅情今日（21日）現身將軍澳某商場，為即將於澳門首次舉行的演唱會舉行簽唱會宣傳，更於現場載歌載舞兼給粉絲簽名留念，吸引大批「堅果」（粉絲暱稱）一早到場支持，五位成員陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒（小賴）甫出場即引來粉絲歡呼尖叫。

5子先以廣東話跟在場見過打招呼，小賴更與大家分享剛學懂的廣東話「錫我」，卻不慎讀錯成「色魔」，非常爆笑。

5子表示今次演唱會會與早前在港舉行的有所不同，婁峻碩表示期間眾人也出了新歌，因此歌單及演出上亦有不同，偉晉則補充場地大了而且與觀眾距離更近。

問到開一場會否不夠喉？小賴表示若門票銷售理想，不排除會加場。談到演唱會嘉賓時，鋒澤即大賣關子説：「是秘密！（會邀請好友Edan呂爵安擔任嘉賓？）很難説，但他現在應該非常忙，要準備他的Solo演唱會，當然檔期能配合最好，順其自然吧。」零九表示今次特意比其他成員提早幾天到港，與Edan拍攝新歌MV，當談到對方移情別戀不愛鋒澤，更笑稱零九才是他的最愛時，鋒澤即扮傷心表示：「少少唔開心。」

另談到偉晉早前被網友指責稱粉絲為狗一事，他強調純粹是跟粉絲玩，事後也公開清楚解釋了，指自己向來言行謹慎小心，相信粉絲們會理解。