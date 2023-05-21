熱辣辣點算好？冰品消暑降溫一流！

剛推出《預防工作時中暑指引》不久，溫度就高到連續兩日掛起黃色工作暑熱警告，真係好熱！日日攝氏30度，站着都熱到一身汗，點算好？一於食住冰品消暑降溫喇！最近有不少品牌趁住大熱天時推出新口味及款式，讓巴絲打隨時隨地都可以有驚喜新滋味來透心涼！

日本限定

喜歡食雪糕的，不時對「期間限定」的口味趨之若鶩，因為有別於常吃到的口味與款式，既有新鮮感又美味，雪糕品牌Häagen-Dazs不時會推出新口味之餘，更會將日本限定版引入香港，好似剛剛就帶來期間限定的軟心脆皮雪糕批和脆皮三明治，以及兩款日本熱賣的脆皮流心冰凍甜點迷你杯。全新的Japanese Collection，包括春季限定的「士多啤梨白朱古力脆皮冰凍甜點三明治 」、期間限定的「濃厚朱古力軟心脆皮雪糕批」，以及日本海外獨家發售的「脆皮流心野莓呍呢嗱」和「脆皮流心朱古力抹茶」冰凍甜點迷你杯。必試在日本限定新品的脆皮流心冰凍甜點迷你杯，野莓呍呢嗱與朱古力抹茶兩款口味雪糕均包上一層朱古力薄脆，用匙羹輕輕敲碎脆皮，令流心雪糕伴脆粒舀入口，一次過品嘗到豐富層次與口感，可以說是全新又好玩的雪糕體驗。

咖啡控必試

好多巴絲打都是咖啡迷，雪糕冰品都愛揀選咖啡口味的，最近就有高質咖啡雪糕登場，說的是由惠康 × KOKUAJI合作、選用人氣的UCC王牌The Blend 114、117及炭燒咖啡，以獨特研磨配方配以軟滑的牛奶雪糕，帶來全新的香滑榛子碎咖啡雪糕、香濃咖啡碎雪糕及炭燒咖啡味雪糕3款口味，當中的香濃咖啡碎雪糕更是香港首創，將特選UCC 117咖啡豆研磨後配上獨特配方加到雪糕入面，味道濃而不膩、啖啖甘醇，咖啡甘香與口感層次豐富，滿腔盡是濃厚咖啡香氣，黑咖啡愛好者必試！於即日至6月1日，可以驚喜價選購一盒3杯的全新咖啡雪糕。