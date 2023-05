方皓玟亞博騷尾場　ERROR驚喜現身全因一個訪問

歌手方皓玟(小明)於亞洲國際博覽館舉行的一連兩場《Katch Our Life方皓玟音樂會》昨晚(20日)舉行尾場。音樂會甫開場,小明便與眾Dancers現身跳唱《Lady Copy》、《虛偽》、《TMD》及《Freedom》等多首快歌,以火熱的舞台畫面炒熱氣氛!

她今次特意找來香港時裝設計師Kit Wan再度合作,以Fashion Show的形式聯手呈現全新的舞台表演,又邀來音樂人JNYBeatz一同演繹《Freedom》,唱畢後小明便將舞台交給JNYBeatz,唱出與193(郭嘉駿)合唱的歌曲《你是我的Bae》,這時193更突擊加入合唱,又自爆今次同台是開騷前半個小時才決定,故有少少忘詞,但非常高興終於有機會首唱這首歌。其後JNYBeatz邀出好友兼說唱歌手Delta T出場合唱《No More Words To Say》,用說唱吐出百感交集的真假人際關係。

於音樂會中後段,小明先演繹了多首經典作,包括《還要去過生活》、《如果想我哭》及《分手總約在雨天》等,及後在唱出《All We Have Is Now》時,ERROR即驚喜現身一同合唱,小明更笑稱是因為看了他們早前的普通話訪問着了迷,所以便邀請對方合作,ERROR則自嘲今次演出可能是本年唯一一個騷,亦即席以普通話唱數句《All We Have Is Now》,十分搞笑,他們除了帶來自己的歌曲《愛情值日生》外,更與全場觀眾大玩「Kiss Cam」,鏡頭拍向情侶便要親吻,互動十足!

最後,小明除唱出只推出三星期的新歌《It's Not Your Fault》,亦一口氣演繹了《假使世界原來不像你預期》、《人話》及《你是你本身的傳奇》,為音樂會劃上完美句號。而在樂迷的千呼萬喚「Encore」之下,小明盛情難卻再次請出樂隊並邀請全場樂迷大合唱一次《It’s Not Your Fault》,送給作詞的Wyman(黃偉文)。