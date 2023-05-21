中年好聲音︱龍婷Busking熱到溶　人氣急升搵真銀

藝人龍婷今日（21日）現身尖沙咀露天廣場舉行音樂會，雖然天氣酷熱，但仍吸引大批粉絲圍觀，熱到溶妝的龍婷更愈唱愈起勁，一連獻唱多首金曲，期間更獲粉絲獻花、送禮物兼送利是，席間老友支嚳儀帶埋兒子撐場，並送上蛋糕仔，氹得龍婷開心不已。

龍婷於騷後受訪，表示現場粉絲有部分追隨自己多年的，有一半是《中年好聲音》後成為她的粉絲：「疫情之下有好多粉絲走咗，不過依家都出返晒嚟，佢哋今日仲要提早咁多嚟，所以我都唔好意思話熱。」談到下周日於文化中心舉行音樂會，龍婷表示近日均忙於綵排，既要練歌又要排舞，更自言現時是唱跳歌手：「我仲專登搵排舞老師排舞、因為有舞蹈動作好啲，唔係唔知喺個台做咩好。（會否邀請《中年好聲音》啲隊員睇騷？）知道大家都好忙，不過只要佢哋開聲，我一定預留門票畀大家。（呢排咁多騷咪收入大增？）都入緊嘅，不過仲未計到。」更指欲望藉着身份行善，幫助更多有需要的人：「錢係個數字，但能量就係無限。」

現時知名度大增的她，被問到可有廣告客戶向她招手？她表示：「暫時未有，不過都好想拍化妝品、服裝同銀行廣告，女性用品廣告都可以嘅。」