蕭正楠廣州開騷慶出道20年　黃翠如上台手拖手放閃

藝人蕭正楠前日（19日）在廣州久米空間舉行《蕭正楠延續記憶20周年紀念演唱會》，是次標誌他出道20年的演唱會，吸引大批來自廣東省內、湖北、福建、北京及上海等地的粉絲前來，全程蕭正楠唱足120分鐘，賣力回饋支持他已久的內地粉絲。他先以個人首支單曲《眼光獨到》打頭陣，一眾鐵粉齊齊合唱，令他感動不已，而他演繹的《小小大人物》一曲是向亡父致敬，更感動不少粉絲，之後他唱《分手前最後一句話》、《十個分手的理由》、《好世界》等，更令不少粉絲感動得眼紅紅大呼：「你就是我的好世界！」

在演唱會上蕭正楠也有翻唱多首經典廣東歌，由於出道時曾被封為「小鄭伊健」，他笑問粉絲自己的側臉是否像鄭伊健，並搞笑地以側面甫士翻唱鄭伊健的《甘心替代你》，之後他跳唱《倒轉地球》及《失戀陣線聯盟》，狀態大勇得令粉絲大讚他完全不像40歲。然而他更唱其主演的電視劇《巨輪》的同名主題曲，以及《On Call 36 小時》、《衝上雲霄》、《巾幗梟雄》等港劇主題曲。

人緣超好的蕭正楠，是次開騷獲大量藝人祝賀，現場放滿無綫高層樂易玲、藝人陳敏之等致送的花籃外，藝人張彥博及在廣州居住的藝人麥包也有到場支持，麥包更做司儀大搞氣氛。全晚另一高潮，莫過於是曹永廉現身，他和蕭正楠大玩棟篤笑及合唱，由於粉絲太熱情，曹永廉追加獨唱《一生不變》。至於太太黃翠如當然有在場支持，蕭正楠唱《接受我》時，黃翠如在全場的歡呼中徐徐上台，並和蕭正楠手拖手，這個甜蜜畫面更令現場粉絲更激動興奮，而蕭正楠更宣布7月29日將在佛山再度開唱。