隱門︱陳展鵬硬食10巴掌　湯洛雯：我哋係真打！

由王心慰監製、翁善瑩編審的無綫新劇《隱門》，將接棒《川內相親》於5月29日播映，並由陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、劉佩玥及吳岱融主演，故事圍繞十惡不赦的賊王「葉嘯天」吳岱融，影響女兒「張心月」黃智雯一生，而「莊子喬」陳展鵬亦有悲慘童年，童年時親眼目擊飾演其生父的徐榮作賊，並死於亂槍，故自小他背負「賊王兒子」之名，在孤兒院飽受歧視及欺凌，後獲「鄧承謙」魯振順收養，因吳岱融出獄令他再臨翻天覆地的危機。

憑《隱形戰隊》大奸角「匡勝天」贏盡好評的陳展鵬，在《隱》劇中飾演正直好人，無私地向黃智雯伸援手，也以保護養父及沒有血緣關係的妹妹「Hailey」劉佩玥為重，不畏惡勢力經常與吳岱融正面交鋒。早前無綫娛樂新聞台直擊陳展鵬與吳岱融，由街頭打至街尾的場口，陳展鵬更被吳岱融扑頭至頭破血流。陳展鵬受訪時談到其中一幕是被掌摑，硬食十多巴掌，他說：「即刻成個人口齒伶俐，轉數快咗好多！其實我日日開工都練緊體能，最緊要係練個意志。」

飾演執法人員的「楊忻曉」湯洛雯，在劇中常跟陳展鵬針鋒相對，首次和陳展鵬合作的她大讚對方：「展鵬好爽快、又係一個好好笑嘅對手，佢又好就得我，同佢拍劇係好開心一件事。」她續說角色跟自己有點相像：「我某程度都係追根究底嘅人。衰啲講，嗌交嘅話我一定要贏，都係一個缺點嚟，依家都改緊。」至於會否像角色般疑心重，她說隨着年紀漸長已變得「佛系」：「依家佛系咗，覺得有時有啲嘢係就係，唔係就唔係，遲早會知道嘅嘢就會知道，唔使特登去搵。」

湯洛雯說在劇中雖然沒有太多動作場面，但與黃智雯與陳展鵬一樣要捱摑，被飾演其父親的張國強掌摑，她說：「我哋係真打，因為我覺得如果打唔到肉，就冇嗰種心痛感覺。原來代入咗喺街度畀阿爸打後，我嘅情緒真係大爆發，我覺得嗰種痛同委屈真係入心。當時條街仲要好多人望住，KK就係咁打、係咁打，打到我頭髮都亂晒。」