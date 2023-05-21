玻璃有透視特質，也可以帶嚟反射作用，但最重要係可以令一個人喺性方面流露真我添！唔信？今日就講吓各種同玻璃（Glass）有關嘅情色話題吧！

Sex Glasses 飢不擇食

俗語有話「四眼鹹濕」，雖然呢個說法好大程度上帶有戲謔成分，但勢估唔到英文中都有所謂「Sex Glasses」。呢個情色俚語嘅字面意思為「性愛眼鏡」，但其實係用嚟形容人們處於極度性飢渴，嗰種狀態近乎飢不擇食。講到性飢渴，相信唔少人都聽過「性成癮」（Sex Addiction），患者對於性嘅渴求去到難以自拔嘅程度，甚至會產生衝動或強迫性嘅性行為。不過，關於性成癮係咪精神病，醫學界仍未有定論。

Glass 同玻璃無關

咪見到「Glass」呢個字就以為一定同玻璃有關，原來有一招性愛體位都叫做「Glass」，係咪未聽過呢？玩法好簡單，男女雙方面對面側躺，女方需要抬高一隻腳，等男士可以進行活塞動作。有性學家話，男女雙方可以喺享受性愛嘅快感之餘，眼神同嘴唇亦可以進行交流。值得一提，男方可以用手扶住女伴抬起嘅腳，減低體力消耗，仲可以順便挑弄女伴嘅敏感帶添！

《Looking Glass》 物盡其用

玻璃嘅用途多多，落喺四仔片廠Penthouse手上又會演變出乜嘢故事？答案喺呢套2007年推出嘅經典作品《Looking Glass》入面就可以搵到。影片由Bud Lee執導，搵嚟Mikayla Mendez、Carolyn Reese、Victoria Sin等多位喺當年稱得上係一線嘅脫星演出，故事發生喺一間用安裝咗大量玻璃嘅「淫竇」，而呢幾位單身淫娃非常爛玩，有人經常對住塊鏡自娛同曳曳，有人鍾意喺窗邊色誘型男鄰居，有人則隔住花園塊落地玻璃勾引大隻花王……總言之，全部情慾故事都同玻璃有關，呢個構思又真係幾特別。

同場加映：玻璃上嘅爆乳

同玻璃有關嘅日本AV，除咗「魔鏡號」系列之後，你仲諗起邊一套？筆者特別推薦大家重溫SOD喺2018年推出嘅《被壓在玻璃上的究極爆乳》，一來女主角係人稱「白石媽媽」嘅爆乳女優白石茉莉奈，二來片中嘅佢會被男優壓喺浴室玻璃門上交歡，一對35G爆乳變晒形，視覺效果一流，加埋佢嘅呻吟聲，官能刺激度極高！話時話，喺2013年出道嘅茉莉奈之所以有「白石媽媽」呢個外號，據講係因為佢已經有個仔，但不甘被老公冷落，毅然加入AV界，究竟佢係咪真人妻，呢點就不得而知喇。