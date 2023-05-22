【是日通勝】

農曆四月初四

癸卯年 丁巳月 庚辰日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、交易、動土

忌：出財、開倉、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：15、23、26

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

金牛座：保持謙遜可改善人際關係，令生活更順暢。

雙子座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

巨蟹座：心急易犯錯，處理投資問題最好從詳計議。

獅子座：對伴侶要求別太苛求，應多點體諒和包容。

處女座：毋須在意旁人評價，亦不必跟別人作比較。

天秤座：事業運不錯，做好本分不愁沒有發揮機會。

天蠍座：找個浪漫場合向暗戀對象表白易有好結果。

人馬座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

山羊座：運氣旺得令別人羨慕，可迎來充實的一天。

水瓶座：事業發展遇瓶頸，吃力不討好，感到氣餒。

雙魚座：意中人出現，主動出擊可望打破感情悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 易破財

鼠：有利做生意，親力親為，易有理想回報。

牛：行事衝動，欠缺周詳考慮，容易撞板。

虎：說話直率易引起誤會，應多為人着想。

兔：財運不佳，手頭比較緊，需節約開支。

龍：謀事要量力而為，否則身體會吃不消。

蛇：談情吉日，有伴侶者可度過甜蜜一天。

馬：正財運超好，賺錢機會多，好好把握。

羊：改善人緣好時機，若有聚會不要推搪。

猴：做事當機立斷，只要付出努力就有收穫。

雞：保持低調，虛心聽意見，得着不會少。

狗：是日沖煞，運勢低迷，易為錢財煩惱。

豬：太過自我，不願與人互動，易惹誤會。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

嫩竹猶含粉 初荷未聚塵

幼嫩的竹子表面還敷着一層粉，剛長出來的荷葉潔淨清明，還沒有聚集灰塵。這兩句出自前人的古詩，正正描寫春末夏初的景色。

5月6日是「立夏」，去到8月8日才是「立秋」，中華先祖早已為我們的生活訂下指引，而隨着夏天到臨，亦可從流年天干地支得知今年的氣候情況。今年木盛，雖然天干有癸水，也會被木洩走，導致缺水的形勢。

上期提到我們得知自己自身五行缺甚麼後，就可以從日常生活去補充，正如中醫師會教我們按春夏秋冬（廿四節氣）炮製養生湯水時，也會配合每個人的五行體質，不會用甚麼所屬生肖來定論。衣方面，多配上自己需要顏色在身邊，包括服飾、內衣、床上用品，以至家具布置，一般白、藍、灰、黑屬金和水，而啡黃屬土、綠及青屬木、紅和紫屬火，只要整體比例小，也可以用。住方面要留意方位，包括睡枕的擺放，東屬木，南屬火，西屬金，北屬水，只要找對自己的要位，無論移民、求診、求學都會不可思議效果，除非大運出了問題。今次談到這裏，下期再續。