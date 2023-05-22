娛圈單打︱過氣玉女倔擂槌　性格咁硬點翻身

內地真人騷《乘風破浪的姐姐》系列造就不少過氣女星鹹魚翻生，例如台灣女星王心凌，本來沉寂一時，去年卻憑《浪姐3》翻紅。觀眾最愛睇一眾姐姐展露真性情，而姐姐們為了留到最後亦會使出渾身解數，以致節目一直人氣不衰。

今年來到第4季，久違了的台灣女歌手徐懷鈺（Yuki）也有參加，卻被指表現不認真而成為網民批鬥對象。她日前被列入最後一個安全晉級名單，開心到爆喊，卻又被踢爆不合群，在節目結束後獨坐一角玩手機。

其實，內地真人騷一直有造假之嫌，即所有明星都是按着劇本走，所謂誰跟誰不和，誰人乞人憎，可能早就有所安排，無非製造話題推高收視。有內地編劇看不過眼，直指徐懷鈺才是遭節目組利用，被職場霸凌。是耶非耶？總之觀眾看得開心就好。

講番Yuki，有番咁上下年紀的讀者必定會記得，她當年和李心潔、吳佩慈和陳綺貞合組「少女標本」，勇闖香港樂壇大受歡迎。四美之中誰人最靚，是當時不少少男的爭論話題，首本名曲《愛像一場重感冒》更是K歌大熱作，唱到街知巷聞。可惜其後因為同經理人公司爆出合約糾紛，銷聲匿迹一段長時間，再返出來已無復當年勇。

不過，Yuki被指不合群，也非全是劇本使然。她個性倔強，當紅時已被爆耍大牌，後來與經理人公司鬧翻，復被揭發棄養外祖父等，形象大傷。可見她之所以由紅極一時，到如今要靠內地騷博翻身，性格因素大於一切。所謂性格決定命運，在娛樂圈生存，若個性欠缺圓滑，一手好牌也會打爛。