史上最高點擊MV︱Taylor十大不入　邊位巨星MV最流行？

英美歌手樂隊的MV向來大受歡迎，其中美國天后Taylor Swift的MV每次「出街」都必定吸引大批Fans爭睇，不過根據統計她的MV點擊率並非史上最高，最近有傳媒就公開史上10部最高點擊率的MV，她的MV居然十大不入，令人大跌眼鏡！

兩大波多黎各天王Luis Fonsi與Daddy Yankee合作的洗腦神曲《Despacito》MV，自2017年於網上推出以來一直大受歡迎，6年間MV的點擊率已高達81億次，成為史上最高點擊率的MV！而僅次於《Despacito》就是英國天王Ed Sheeran的《Shape of You》MV，至今點擊率高達59億。排第3位就是兩大男歌手Wiz Khalifa與Charlie Puth合唱的《See You Again》。十大最高點擊率MV中還有Bruno Mars與Mark Ronson的《Uptown Funk》、Maroon 5的《Sugar》以及早前來港開騷的搖滾樂隊OneRepublic的《Counting Stars》MV等。

值得一提就是韓國天王11年前的洗腦歌《Gangnam Style》亦榜上有名，以47億次點擊率排第5位。而美國天后Katy Perry的《Roar》MV就以37.4億次打入第9位，她更成為十大位置之中唯一一位女歌手入圍。