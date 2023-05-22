4年冇拍內地劇　霍建華現身北京傳復工

台灣男星霍建華在2005年開始攻入內地市場，發展相當不錯，2015年和趙麗穎主演內地劇《花千骨》，為他帶來另一事業高峰，惟在2018年主演劇集《如懿傳》及2019年主演《築夢情緣》後，一直未有再拍內地劇，全面投入幾乎停工的狀態，只是前年為太太林心如製作的台劇《華燈初上》客串。

有指霍建華未有拍內地劇接近4年，主要是想遇到好劇本，以及疫情關係，另一原因是想多花時間在女兒身上。但昨日（21日）內地社交台瘋傳霍建華身在北京的消息，有身在北京的網民公開和霍建華的合照，說在吃飯時巧遇霍建華，該成功合照的網民留言：「霍建華老師真的好帥！我和朋友吃飯偶遇霍老師的。」、「酒是我和朋友喝的，霍老師人很好，狀態非常不錯，見到本人我和大家一樣激動！」

由於早前有傳霍建華將久休復工，和內地女星劉亦菲合演內地劇《玫瑰故事》，如今霍建華人在北京，迅即被猜測他是為新劇準備，大批網民激動留言，稱終於等到霍建華拍劇：「還以為等回歸要等到下輩子」、「狀態真的不錯！男神真的要進組拍戲了嗎？」、「這張臉還是那麼英俊帥氣啊！」、「不要浪費顏值！終於要拍劇了！」、「和劉亦菲合作，太不可思議！」、「居然還可以看到霍建華拍戲，好期待。」