獲總領事館支持　美麗華推出法國深度之旅

【特約報道】隨着各國及本地出入境限制的放寬，熱愛旅遊的港人早已急不及待飛到各地，玩樂一番。有見及此，美麗華旅遊與法國旅遊發展署、法國航空及The Mira Hotel就合作邀請法國總統的私人美食顧問代表Guillaume Gomez來港，推動中法飲食文化交流，並在法國駐香港總領事館的支持下，推出【法國12天深度之旅】。

深度之旅 兩大行程

【法國12天深度之旅】設有兩大行程，遊覽多個城市，在參觀世界遺產之餘，品嚐法式料理，深入了解當地的文化與飲食背後，行程豐富。兩個行程皆會遊覽法國的多個城市，包括里昂、安錫、亞維農、圖魯茲、波爾多、都爾、雷恩、盧昂、巴黎、蒙地卡羅、尼斯、馬賽、第戎、南錫等。

第一個行程為經典的法國11/12天【世界遺產】深度之旅，將參觀被列入世界遺產的亞維農、卡爾卡松古城、杜嘉羅馬水道橋、聖米歇爾山等。在遊覽不同景點的同時，當然少不了美食，行程會前往大西洋著名的蠔鄉阿卡雄灣品嚐新鮮生蠔及海鮮，到達以葡萄酒聞名的波爾多，會參觀葡萄酒博物館，以及一試特別安排的法式鵝肝烤鴨餐、法式風味料理 Cassoulet、法國蝸牛餐、法式料理等，享受視、味兩覺的豪華盛宴。出發日期由即日至10月31日止。

至於另一款行程則為法國12天【古堡美食醇酒】深度之旅，亮點之一莫過於行程將會入住古堡酒店，享用古堡晚餐，全身心感受法式浪漫情懷。除此之外，還會安排Wine Bike獨特品酒體驗，騎電動自行車在葡萄園下細味佳釀，尋找布根地松露並嘗試新鮮松露。特色體驗另有跟甜品大師製作馬卡龍的Macaron工作坊、遊覽「香檳酒之都」蘭斯，參觀酒窖品味香檳等。美食方面則會特別安排品嘗的尼斯法式煎魚+海鮮意大利麵、法國長棍麵包+馬賽魚湯、里昂牛肚、葡萄園午餐、布根地蝸牛+布根地紅酒燉牛肉及於巴黎塞納河船上品嘗法式料理，聽到都令人垂涎三尺。其出發日期為2023年6月25日至10月31日止。

用心欣賞法國之美

對於此次推出的深度之旅行程，美麗華旅遊總經理李振庭表示：「今次好開心可以同法國旅遊發展署及法國航空合作，並獲法國駐香港總領事館支持，為推動法國旅遊出一分力。除了香港人熟悉的巴黎外，法國其實有很多地方都值得遊覽，例如法國酒鄉波爾多、蠔鄉阿卡雄灣、普羅旺斯薰衣草花田，仲有世界遺產聖米歇爾山等。希望透過法國深度之旅，客人可以用心欣賞法國之美，由心體會法國的浪漫氣息。」

法國11/12天【世界遺產】深度之旅 EWRR11/12

行程：里昂、安錫、亞維農、卡爾卡松古城、杜嘉羅馬水道橋、波爾多、聖米歇爾山、都爾、盧昂、巴黎

成團出發：6月4日、7月9日、 8月17日、9月17及24日

熱門出發：6-10月

團費：$17999起（網上價）

法國12天【古堡美食醇酒】深度之旅 EWFR12

行程：蒙地卡羅、尼斯、馬賽、亞維農、里昂、安錫、第戎、南錫、蘭斯、巴黎

熱門出發：7月20日、8月17日、9月9及25日、10月19及26日

團費：$23999起（網上價）

報名熱線：8200 2299