菊梓喬開騷吳卓羲零表示　默認冇聯絡：我都唔係好清楚

歌手菊梓喬（Hana）一連兩場演唱會昨晚（21日）順利完成，好友何猷亨、周志康、丘梓謙及女友、其所屬唱片公司高層何麗全等紛紛現身捧場。甫開場演繹《忘記我自己》等數首歌後，久未在港開騷的Hana，即向台下問道：「大家有冇掛住我？嚟緊想大家見到全新嘅菊梓喬！」搏得台下掌聲雷動。整晚她不時「邊唱邊講」，又邀請男粉絲上台合唱《相信愛情》，期間Hana主動靠向對方，又拖實男粉絲繞場「玩捉迷藏」，表現high爆！

「夢境」環節演出時，Hana以銀色露腰裝與數名男、女dancers大跳辣身舞，更與首晚演出一樣「自摸」及被女舞者「掃胸」，意識大膽。舞後她再問台下：「我跳舞跳成點先？今次時間緊迫，但我覺得都要加少少新嘢！」談到創作之路，她表示會繼續寫歌：「我出道時係『2016年創作女新人 』嚟呀。」嘉賓曾比特登場時，表示入行前曾參加唱歌比賽與Hana同場，Hana即搞笑謂：「當年你都唔係呢個髮型，依家後生咗好多，我好攰呀，你幫我唱10隻歌！」

Encore時Hana突然感性表示：「今晚後係新起點同突破，以後我唔會只係着長裙。呢幾年我愈嚟愈堅強，似AI 一樣，選擇唔記得一啲嘢，順利過咗去嘞，師傅（相士）話我人生最差嘅時候已經過去，會愈嚟愈好。4年前我講過你哋（歌迷）係我嘅光，喺黑暗前好難見到一點光，所以多謝大家畀愛同勇氣我。」

完騷後Hana受訪大呼「唔夠喉」。談到台上「不停嗌攰」，她解釋：「只是搞氣氛啫。（妳表現好high。）係演唱會需要嘅，第一晚有人話我唔講嘢，所以今晚講番多啲囉，同粉絲互動其實都好開心嘅。（今晚冇落台同粉絲拖手喎。）因為首晚落台後工作人員話危險，今晚就改為邀請粉絲上台合唱。（妳猛咁抽對方水。）係佢好開心捉住我隻手，搞到我幾乎甩咗隻手襪。」

談到台上指師傅批算她黑運已過，Hana表示：「佢話我45歲後運勢『好鬼勁』，會昇華10倍。（傳妳41歲。）錯，呢啲冇得呃人，我屬兔37歲，即係仲要等多8年，但冇所謂，依家開始發力衝就差唔多。（今晚繼續畀女舞蹈員掃胸。）正呀，其實我都有諗過跳得再勁啲，但實在唔夠時間排舞，之後會喺呢方面再慢慢去試。（真係以後唔着長裙？）依家公司覺得我大個女，呢方面唔理我嘞。」提到緋聞男友吳卓羲完全沒有現身捧場，更有消息指二人已分手，Hana表示：「太趕時間嘞，我冇乜請朋友。（咁有冇聯絡？）我都唔係好清楚。」