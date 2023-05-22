【心理測驗】超準！一圖測冒險精神

每個人的人生之中都要面對很多的選擇，小至每天吃甚麼，大至是否開始新篇章，每一個決定都可能會影響到未來。你自問是一個勇於嘗試的人嗎？還是過於猶豫？是否取一個中庸之道都是一門學問，不管如何不如先來了解自己多一點，玩玩這道來自日網Trill的心理測驗題啦。

【問題】

憑直覺，請問你認為圖中的形狀是甚麼？

A.蘑菇

B.鏟子

C.雨傘

D.枱燈

【結果分析】

A.評估風險者

面對從未做過的事，你會感到好奇，亦會為可以嘗試而感到興奮。不過為人冷靜、理性的你，在作出嘗試之前會評估風險，如果太大，就會果斷放棄，是一個只在安全範圍內冒險的人。為人謹慎是一件好事，但亦會是一個負擔，當遇到不做會後悔的事時，或許不應因為害怕而輕易放棄。

B.勇於嘗試者

不滿足於日復日的生活，極度愛冒險的你會積極地嘗試不同的事情，對所有東西都充滿好奇心，很容易感到無聊，因此總是在尋找新事物的路上。極具冒險精神的你或許會因為犯錯而惹上麻煩，但這樣的你確實擁有豐富的人生與閱歷，塑造出多采的生活。

C.風險逃避者

對你來說，安穩的生活可以令你過得從容而自在，當面對新事物的時候，你會被未知的恐懼所覆蓋，習慣於逃避。個性穩重而謹慎的你更願意呆在自己的舒適圈之中，因為沒有冒險所以亦少有失敗，只是這樣的生活在冒險者眼中就會略顯乏味或無趣，不過「如人飲水」自己開心就好。

D.另類冒險者

骨子裏渴望刺激的你總因害怕失敗而放棄，為了保護自己，膽小的你在面對新事物時可能會再三猶豫，但通常會因不想冒險而選擇不做。相比之下，你更願在虛構的世界如影視作品、書籍中去尋找新奇的感覺與滿足感。其實在現實生活中，從一些小小冒險中入手亦未嘗不可。