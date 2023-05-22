姚焯菲現身學校周年派對　高胸裙保守示人仍靚絕全場

16歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）已返回新西蘭繼續學業，曾表示在學校結識了不少新朋友的她，日前在社交網介紹其閨蜜成員，相中素顏的她和多位外籍同學開心gathering，留言謂：「With My Loves」，見她和同學攬頭攬頸又嘟嘴，玩得相當盡興，而相中人全是女班，且枱上只得一碟類似檸檬片及一杯茶，可見人在異地的Chantel，依然好乖沒學壞，其粉絲們可以放心亦毋須呷醋。而另一日，Chantel的學校舉行周年派對，跟她同行的女同學，個個身穿低胸裙打扮性感，唯獨Chantel的吊帶黑色裙屬「高胸設計」，打扮保守，只是單靠其高顏值，Chantel在群女中仍然是最省鏡的美少女。

此外，日前她的官方頻道上載新片分享心路歷程，透露入行後經歷了一段不開心的時間，她說：「就係剛宣布歌唱比賽《聲夢傳奇2》要開始後，成日發夢，夢見喺比賽時發生嘅任何事，原來所有嘢我都好掛住，好怕會失去，跟住就會畀呢啲夢嚇醒咗。」至於談及最氣餒的事件，Chantel就話好怕作品不夠好，更激動到轉英語Channel話：「我覺得我只係唱歌，但唔係有份參與創作首歌，我好想做創作，但我能力做唔到，我唔知點做，我好努力去去學，但我做唔到。」

Chantel被問到之前建立的人氣及成績，可擔心因往新西蘭升學而失去？她好自信謂：「唔會，我冇咁諗過，因為我知我好快會返嚟（香港）。」同時她不時拍片上網，加上稍後會出新歌及有其他工作，覺得離港升學對其歌唱事業沒大影響。