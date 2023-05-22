楊紫瓊康城電影節首映顯霸氣　里奧仔新歡舊愛齊現身

今屆《康城電影節》絕對是近年最星光熠熠的一屆，奧斯卡金像影后楊紫瓊昨日首度現身出席入圍「主競賽單元」的英國電影《Firebrand》首映禮，身穿翡翠綠色低胸長裙的她顯霸氣！

除了「奧斯卡影后」楊紫瓊現身之外，一眾名人紅星包括《Firebrand》的男女主角英國男星祖狄羅（Jude Law）和瑞典女星「盜墓者」雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）都有出席，此外，曾先後與男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）拍過拖的超模Toni Garrn、Gigi Hadid以及俄羅斯超模伊蓮娜（Irina Shyak）都有現身，各自大騷性感！

除了出席首映之外，楊紫瓊同日亦與未婚夫Jean Todt一同出席年度《Kering Women in Motion頒獎禮》以及座談會。同場還有內地女星劉詩詩、英國男星積遜史特咸（Jason Statham）和超模女友Rosie Huntington Whitely等，而在頒獎禮上楊紫瓊被同場人士影到與另一影后「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）「比舞」。而她在座談會上直言獲奧斯卡最好就是之後收到的劇本沒有列明個角色是中國人或似亞洲人的人士。她說：「我哋係演員，我哋理應係演譯。我哋應該係去演獲給予嘅角色並盡我哋所能去做到最好。對於我嚟講，依家係向前最大嘅一步。」此外，她亦表明不會「添食」開拍奧斯卡得獎作《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）續集。

楊紫瓊之外，另一奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）於同日亦以吊帶低胸裙現身，出席法國競賽片《Anatomy Of A Fall》於當地舉行的首映。