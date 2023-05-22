Rosanne重出樂壇　Race冒險做企業家四圍投資房地產

組合2R十年後在港合體，Race轉型做企業家，在星馬、菲律賓都有投資房地產，Rosanne闊別幕前超過十年，預告將回歸樂壇，推出處女單曲。

女星Race近日回港與姊姊Rosanne合體以組合2R會傳媒，已淡出娛樂圈的Race，與妹妹創立的網上地產平台早前在美國上市，Race坦言當初投資了7位數字創業並非為做企業家，只抱住學習的心態，她說：「我都幾可以冒險，好似當年我哋嚟香港想做歌手都冒險㗎，我會好大膽去做同試，唔好驚如果失敗會點，梗係會有失敗嘅機會，只要唔肯放棄，一直進步就有機會成功。」Race坦言公司上市後要更加努力，希望公司可以拓展至更多國家，她大方承認目前在星馬和菲律賓都有物業，她說：「公司喺呢度都有，自己唔買，點叫人去買。」

Rosanne精神上支持兩個妹妹的創意，同樣選擇星馬和澳洲都有投資物業。Race的公司會否考慮香港市場？她說：「暫時唔會，因為香港市場好成熟，好多大嘅地產公司，地產舖比便利店更多，而且喺香港做任何生意，個成本都好高，相對菲律賓成本低，但人口好多，個機會大啲。」

老公送5卡鑽戒慰勞生B

Rosanne有2個兒子，Race有1子1女，Race手上戴的5卡鑽戒是生第二胎時，老公送她的禮物，她笑說：「生BB好辛苦㗎，老公一定要送畀老婆。（再生咪8卡？）夠啦，唔生。」Rosanne也笑說：「我2個仔10歲同12歲大，點生，生蛋就有機會。」她又公布將會重出樂壇，會為韓國洗頭水品牌拍廣告，廣告商讓她搵自己團隊拍攝和造型，她希望做得更好，會灌錄一首歌配合，也是她首個個人單曲，預計6月推出。今年也是2R出道20周年，對於記者提議出歌紀念，她們笑言可以考慮，因為她們真的好鍾意唱歌，今次Race返港主要是探親，她們多年來與圈中友人余文樂、張敬軒、伍允龍等也有保持聯絡。