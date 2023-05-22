果粉聚焦︰《GoodNotes》教Maths都得？揭最新互動功能

由香港團隊開發的《GoodNotes 5》於2022年App Store Awards獲得年度最佳iPad App大獎，最近程式有新搞作，就是跟書商教育出版社(EPH)合作，把後者出版的數學書匯入程式內，讓學生們毋須帶實體書就能上堂，書包無咁重之餘，仲可用Apple Pencil記事答題，以及享用更多教學功能。

據《GoodNotes》專隊表示， 所有購買EPH實體數學書的學生都可免費得到電子版，涵蓋初中至高中課程共44本數學書。使用時只要到EPH官網書庫，點選要開啟的課本，相關電子書自會匯入《GoodNotes》之中，簡單快捷！

來自伊利沙伯中學的數學老師Wendy指用《GoodNotes》教學比在黑板方便得多:「以往製作電子書，要先掃瞄實體書再左拼右貼，相當花時間。如今《GoodNotes》一打開內容就同真書無分別，而且有唔少功能讓我跟學生互動，例如加入語音筆記，同學答題時撳一撳就聽到我畀的Tips。另外教學時可隨意加入圖片，增加授課趣味，同學們印象自然更加深。」

Wendy補充，數學科經常要畫幾何圖案，《GoodNotes》優點之一是設有輔助畫圖功能，繪畫直線、圓形、三角形時程式會自動修正或拉直，以助畫出工整的幾何圖案。值得一提還有多人模式，數個同學可在同一筆記書寫答題，起分工合作之效。最後，EPH表示數學科較多筆記及繪圖機會，故選此科為首個合作項目，若反應理想，日後有機會把電腦科也放入《GoodNotes》之中。