擁抱夏日　池畔盡享美酒佳餚

來到夏天，想消暑首選水上活動，但自問未瘦身、無膽穿泳衣又或不想游水後黐𥹉𥹉等各種理由不想玩水，倒不如在泳池畔輕鬆歎美食飲美酒，和朋友來一個池畔Party，消暑又開心。

墨西哥風情

在清涼的池畔旁，來一杯冰涼雞尾酒最是寫意。香港君悅酒店Waterfall Bar和烈酒品牌ZUNTE MEZCAL合作，於現時至7月31日推出夏日活動，露天池畔酒廊會提供3款特色雞尾酒。Cactus Mezcal Michelada加了辣椒汁、青檸、蘇打水和鹽享用，刺激開胃。Violet Velvet加入浸泡蝶豆花的烈酒，再加檸檬汁和自家製Raspberry糖漿，顏色和味道都很夾。至於HK Paloma簡單以Zunte Blano Mezcal和自家製柚子味汽水配搭，天氣熱來一口，即時消暑。酒廊亦會供應枝裝及子彈酒，配搭墨西哥粟米脆片、墨西哥魚卷或雞肉芝士餡餅，愉快又美味。

燒烤派對

若想開主題派對，池畔泳衣派對是個不錯選擇。香港數碼港艾美酒店歐陸風西餐廳Southside Bistro及室外游泳池 於5月至10月期間，會每月舉辦一次「艷陽之下」夏日池畔派對，頭炮就是5月26日下午12時30分開始，客人可在戶外池泳暢泳，又或在沙灘椅上曬太陽。游到肚餓曬到攰，就可以盡情享用法國氣酒配各式池畔燒烤、香煎鵝肝牛肉迷你漢堡、烤牛里脊肉配黑胡椒醬、凍肉芝士拼盤、法國歌劇蛋糕和意式雪糕等。食飽後又可以繼續游水曬太陽，熱情度過美好的一天。