Ian不忍為Jeremy發聲爭取：希望佢有自己嘅舞台

人氣男團MIRROR成員Ian（陳卓賢）、藝人沈月、湯君慈及湯君耀等今日（22日）出席活動。Ian表示近日正忙拍攝電影《12怪盜》：「琴日拍飛車，不過係喺一個好安全嘅環境拍，封晒路拍我喺山路飛車，幻想自己好似《頭文字D》入面藤原拓海咁，可以比平時揸快少少，好好玩。（有冇驚險事情發生？）都有呀，本身以為封晒路，點知拍拍下有對頭車出現，不過有驚無險，平時揸車有啲呆，拍嗰陣已經盡量Chok，希望可以拍得我型啲，哈哈。」他表示自小已喜歡賽車運動，除了收藏車仔模型，亦會親身到場觀看賽事，今次拍攝令他一試難忘，除了想拍更多飛車場面外，更想親身落場參與賽事：「好想試下玩飄移！」他強調自己向來是安全駕駛者，更從未試過超速：「尤其係車媽咪嗰陣，會揸得特別慢，龜速咁唔會行快線，安全至上。」

他透露自己戲份應於日內煞科，緊接會開始專注創作新歌：「寫咗好多首Demo，依家有啲選擇困難唔知用邊隻好，希望今年可以出到4、5首歌，最希望可以出到碟，因為出碟可以加自己鍾意嘅Side track落去。（咁多Demo有冇讓啲畀其他歌手？）AK（江熚生）之前好主動問我，我就幫佢度身訂造咗隻，佢喺拉闊唱嗰隻新歌就係我寫畀佢。」他指會特意為對方度身訂造適合的歌曲，很少使用自己Demo。談到公司早前宣布了6位成員將會開個人騷，有粉絲為未有入選的Jeremy（李駿傑）發聲爭取，對此Ian也表示認同並為隊友公開爭取：「佢係一個每次演出都準備得好好嘅人，舞台上發揮得好好，當然都希望佢可以有自己嘅舞台。」