【飛機傳聞】機翼貼膠紙？空中排便便？開手機失事？真定假

早前有位飛機女乘客，在乘坐美國廉航時，驚見維修人員竟只用膠紙維修機翼，她把片段上傳社交平台後，網民也留下大量留言，包括「廉航維修怎會這麼兒戲？」、「往後不敢乘廉航了」等。但事實又是否真的如此？有關飛機的江湖傳聞很多，有時也真假難分，以下幾個飛機冷知識，或可讓你釋除部分疑慮：

（1）飛機用膠紙維修？

飛機維修人員用「膠紙」維修飛機，是百分百真實，不過他們用的並非我們常用的封箱膠紙，而是在航空業中被廣泛使用的銀色快速維修膠紙（Speed Tape），它是以鋁質材料製造，具備防火、防水、防UV及防鏽等功能，能適應不同飛行環境，在條件容許下可用它臨時修補飛機表面，在正式入廠維修前，能有效減少擴大損傷風險，故此下次搭飛機見到它，也不用大驚見怪。

（2）飛機空中排放便便？

傳聞飛機馬桶中的排泄物，都會在高空直接排放，部分人甚至會擔心某天便便會從天而降。其實飛機廁所的排泄物，都會排到去飛機內一個密封的真空廢料箱內儲存，當飛機降落後，便有地勤來回收處理，絕不會隨處亂倒。不過飛機廁所洗水盆的去水，確實會經管子流出飛機，在高空氣化排出，至於飛機會「空中排便」的傳聞，很可能由此誤傳而起。

（3）飛機升降睡覺或耳聾？

大家搭飛機都試過，當飛機升降時耳朵會痛或短暫閉塞，故此有傳聞話，若飛機升降時入睡了，耳膜會永久受損，這其實絕對有可能的；由於飛機在升降期間，隨着飛行高度改變，機艙內氣壓也會急速變化，耳腔會因壓力而變成直空狀態，假如人正在熟睡中，咽鼓會因受阻而無法暢通，耳朵便會閉塞，持續太久或出現暈眩、耳膜受損，甚至會流鼻血的情況，最嚴重可會損害聽力。

（4）飛行途中玩手機會失事？

在飛機升降期間，乘客都必須關閉手機及電腦，因為從少到大，我們都被告之手機信號會干擾飛機儀器，或有機會令飛機失事。但時至今日，卻愈來愈多人對此說法有懷疑，玩手機後果是否真如此嚴重？其實無線電波，確會對飛機上的艙壓、磁向、導航及地空通信等系統有所影響，不過隨科技進步，現今小型通訊器材的干擾已大大減少，但相對大型的器材例如電腦，其干擾還是存在；故此為安全設想，關掉無線上網和藍牙功能，並設定飛航模式，還是必須遵守的。