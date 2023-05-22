靈感煮意︰【夾心芝麻海綿三文治】

做了兩款純蛋糕，我們來試試難度高一點的，今集我會將抹茶蜂蜜蛋糕食譜，調改成「夾心芝麻海綿三文治」，去回答各位常問的「能否改用其他粉變成其他味道？」這款蛋糕難度在於需要作兩次分焗，底層需焗至剛好能承托芝麻醬，但又不能太硬，以免在回爐後再加熱會變得太實；其次，就是芝麻粉的質地︰纖維粗、很吸水，如直接加進蛋糕醬，除非加很多糖，否則蛋糕做好後會很乾，所以寫這個食譜時也花了很多時間去解決以上問題，各位快量好材料試試！

材料（6吋）

芝麻醬

黑芝麻粉 40克

蜜糖 10克

黑糖 10克

全脂牛奶 40克

蛋糕

黑芝麻粉 25克

第一次︰全脂牛奶 90克

第二次︰全脂牛奶 30克

第三次︰全脂牛奶 30克`

（煮至剩80克）

淡味油 30克

蛋黃 90克

蛋白 100克

黃糖 50克

無漂高筋麵粉 70克

靈山小貼士

芝麻粉可在超市找到，但由於其纖維較粗，所以需煮腍才可混在蛋糕漿中，各位煮時記緊不能心急，要分段加奶讓芝麻吸收。

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周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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