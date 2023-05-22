無綫搞選秀節目《亞洲超星團》　唔係用嚟打MIRROR

無綫為迎炎夏，推出連串節目「消暑」，逾半百藝人包括馮盈盈、麥美恩、余思霆、陳敏之、黎諾懿及林盛斌等今午（22日）現身記者會力谷宣傳。席間無綫總經理曾志偉更宣布與製作《這！就是街舞》及《中國好聲音手》的「星空華文控股有限公司」籌辦選秀節目《亞洲超星團》，發掘及打造亞洲超強跳唱偶像男團。其他節目則有親子場節目《爸知弊！氣嚟湊吖！》、寵物節目《超級毛特兒大賽》、旅遊節目《周遊關西》、《限定Super遊》及《請1日假去旅行》等，以及緊接《勁歌金曲》推出的全新音樂節目《勁歌金榜》等等。

曾志偉事後透露《亞洲超星團》現已踏入「揀蟀」階段：「我哋去咗日本、韓國、馬來西亞、內地以及日本等地搵人，暫時都已經搵到一半（參賽者），好多都係由經理人及模特兒公司推薦嘅，我哋都有推薦旗下藝人嘅。大會雖然冇限年齡，但但對男團身高及唱跳好有要求。（幾時會可以正式對外公布？）當然愈快愈好，希望6月尾7月初啦。（成員會有幾人？）未知，而且可能唔止成一團咁少。（打MIRROR？）唔係，我哋亞洲地區嘛。」

對於節目《真係唔好笑》盛傳被腰斬，志偉解釋：「只係節目嘅調動，會押後播放啫，節目其實好睇觀眾嘅反應，我哋以前都拍咗好多節目冇出街，我哋之前夠估唔到咁少資源去搞《中年好聲音》，但有咁好嘅反應。」至於幫溫拿8月演唱會製作特輯，志偉坦言：「復常後啲演唱會買飛就開騷，要搞節目宣傳都唔夠時間，咁今次溫拿仲有啲時間，譚詠麟又開到聲，而且全佢哋最後一次（做騷）嘛。一對樂隊要維持50年，真係一啲都唔容易。（佢哋真係冇鬧過交？）最多只係嘈吓，真係好難得。」