出道一周年！洪助昇「踩場」送驚喜　預告新歌有突破性演出

為慶祝英皇歌手洪助昇（Aiden）出道一周年，其粉絲日前於Cafe舉行小型展覽及Fans聚會，會場內擺放着不少他的海報、相片及燈牌等應援物，又不停播放他的歌曲，別具心思，聚會期間主角Aiden突然現身，令在場Fans驚喜十足。

主角到場後，Fans爭相拍照，Aiden亦有求必應，逐一合照及簽名，隨後Fans送上「Happy 1st Debut Anniversary Aiden」的蛋糕。問到Aiden突然「踩場」，他表示：「知道佢哋好有心，特別租咗個場地為我慶祝，仲要由19號至25號，一連七日，所以都想親身嚟多謝佢哋。」他笑言經新人階段後，染了新髮色迎接新的一年：「多謝大家呢1年嘅陪伴，亦多謝大家陪我經歷完呢個新人階段，未來嘅日子希望大家繼續多多指教，我會繼續努力唱好每一首歌、做好每一個表演，希望大家會同我一齊行往後嘅路。」

他又預告快將推出新歌：「新歌係講愛情，你哋可以當係《憑實力單身》同埋《生活復常》混合嘅一首歌，我好期待大家聽完呢首歌嘅感覺。」他又表示MV有突破演出，同時又大賣關子說：「今次呢個MV有一個幾突破嘅演出，點突破就留番大家去睇嘅時候，錄低你哋嘅反應再Share畀我，都幾期待你哋嘅反應，我覺得你哋會嚇親，但係大家記得冷靜。」此外，Fans又為正在拍攝ViuTv新劇《飛黃騰達》的Aiden送上應援物到劇組，過百支冷泡茶為近日在酷熱天氣下拍攝的劇組人員降溫不少，認真窩心。