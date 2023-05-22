EQE SUV 350 4MATIC　內外兼備

平治EQ純電動家族最近再有多一位成員輸港，那就是全新EQE SUV。率先抵港型號為EQE SUV 350 4MATIC，建基於跟EQS及EQE兩款房車相同的平治豪華電動車專屬底盤平台(EVA2)，擁有更短車身，但離地距設定更高、功能性更多、尾箱空間更實用，適合對空間有一定要求的外向好動車迷。

提供試駕的拍攝車，加裝了AMG Line及Night Package套件，腳下的雙色空氣動力學輪圈亦是揀最大的22吋款式，賣相更添豪邁型格。標準配備由前後軸電馬達組成的4MATIC四驅系統、中性調校的前四連桿、後獨立多連桿標準懸掛系統的拍攝車，還加配備有ADS+自動無段調較吸震器的AIRMATIC空氣懸掛，令車身離地距可因應路況需要升高30mm，帶來更佳路面通過性，輕鬆應付一般越野地形。若是對操控有高要求的車主，建議可加裝埋最大轉向為10度的後軸轉向系統，換來更上一層的靈敏操控。

車載89kWh鋰離子電池組，續航力高達561km（WLTP）。其中DCU電能切斷單元、和高效制動力回收系統功不可沒。前者能於低負荷的情況下，可自動切換至4x2駕駛模式，令前軸電馬達可以完全分離及相關的傳動部件停止運行，減少因阻力而損耗的動能。 後者提供D+、D、D-及DAuto不同的動力回收幅度選擇，當中以D-的能量回收幅度最大，即時制動反應甚為強烈，減速時難免會有些少Chok，一般駕駛情況下個人較喜歡使用相對中庸的D或DAuto。

此車最大賣點是實用大空間，乘坐空間方面，前座頭部空間為1,002mm，加上駕駛席的手肘闊度有1,540mm，帶來寬敞的駕駛空間感；至於後座的頭部及腿部空間就分別有1,000mm和 1,030mm，身形較高大的乘客置身其中也不會感頂頭頂腳；載物空間方面，尾箱標準容量520L，加上後座椅背稍向前傾10度兼可按 40/20/40摺疊，甚至完全放平，彈性提供580L或高達1,675L載物量。值得一提，尾箱對角裝載長度為882mm，是同級車型最長。

規格表

車型：5門5座位電動豪華SUV

鋰電池：89kWh

馬達：前後軸電馬達

最大馬力：292hp

最大扭力：765Nm

驅動：四輪驅動

0~100km/h：6.6秒

續航距離：561km（WLTP）

混合耗電量：18.5-22.5kWh/100km

充電時間：31分鐘(170kW直流電)；9.25或4.25小時(11或22kW交流電)

車身體積：4,863×1,940×1,685mm（長×闊×高）