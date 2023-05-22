內地爆劇集撤檔潮　Baby肖戰備受牽連

內地多部大劇突然撤檔，原本有多部劇集早已定案，包括何潤東、何泓姍及周麗淇主演的《歲歲青蓮》、白鹿、張凌赫主演的《寧安如夢》、Angelababy及任嘉倫的《暮色心約》、肖戰、李沁主演的《夢中的那片海》及周也、候明昊主演的《護心》等，這些劇集原本早已定於日前播放，肖戰、李沁的《夢》劇原本更已定檔於昨晚（21日）於央視播出，最終都要統統停播，大多官宣時都只解釋是技術原因，至於何時播出將會另行再通知。不單劇集，就連宋茜、江疏影參與的真人騷《五十公里桃花塢》都停播。

由於多個劇集牽連多個平台，因而備受內地關注，而有人爆料，指之後會有更多電視劇及節目受波及，而這次事件，有指主因有公司於脫口秀上侮辱了「人民弟子兵」，這間文化製作室被舉報後，被罰款1,335萬人民幣（約1,486萬港元），更勒令無限期暫停於北京所有演出，所依據是演出中出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成社會影響。因為這次事件，觸動內地一系列文娛政策收緊，而且嚴厲情況是前所未見。

調查指喜劇演員李昊石於脫口秀影片中講述他收養的2隻流浪狗追逐一隻松鼠的場景。他說，狗的兇猛追擊讓他想起了中國軍隊一句關於品德和毅力的著名口號：「作風優良，能打勝仗。」侮辱了軍隊。其實近年脫口秀在上海、北京等大都市愈來愈受歡迎，部分因為《脫口秀大會》節目的成功，高峰時吸引了數百萬粉絲，當時因為不少人因疫情封鎖限制在家中。亦令藝名「House」的李昊石成為了明星。