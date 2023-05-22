梁漢文廣州開騷晒麒麟臂　多謝張智霖做嘉賓

歌手梁漢文（Edmond）的內地巡迴演唱會日前在廣州首站正式揭幕，Edmond表示自己都好興奮，因為終於等到開騷與歌迷見面，他說：「見番好多觀眾粉絲係好開心，嗰晚我都唱咗好多歌，唱到自己冇晒聲咁滯。」Edmond在演唱會上有穿背心露麒麟臂，原來今次是他做騷以來唯一一次沒有操肌，他說：「因為之前唔小心整親隻手，發唔到力，所以冇操過肌，望落去好似好健碩，OK啦，我只係靠跑步同食少啲。」

在演唱會上他自爆被波友笑他「又肥又白」，令他好傷心，他笑言：「舊年唔係成日出嚟唱歌，冇咁勤力又食多咗，之前返香港同啲朋友踢波，聽到人生最憎一句說話，啲波友話『冇見你一排，做乜又肥又白！』心裏面嬲呀，咪的起心肝，朝朝食蛋白，夜晚食烚蝦，呢個幾月即刻收身，都瘦咗7、8磅，我覺得狀態唔錯。」

他再爆自己有新朵「大灣區月老」，前年有朋友開口借他在台求婚，估不到之前去澳門做騷，忽然又有粉絲在台下求婚，他說：「今次我諗住冇喇啩，講吓笑問吓，點知又真係有人求，我咪臨時自彈自唱一首《愛很簡單》送給他們。」

當晚他邀請了張智霖（Chilam）做嘉賓，他特別多謝對方不辭勞苦，專程坐車到廣州幫他，他說：「佢係好兄弟，呢幾年大家非常密切，大家又好期望見大灣區哥哥，咁我第一站大型巡演，當然要搵個大家都好喜歡的朋友過嚟，多謝佢嚟支持我，佢唱完又坐番車返港。」除了Chilam，還有內地粵曲界代表曾小敏，因為兩人2021年底合作過，今次特邀對方來合唱《待你歸來》。