加班有艷遇　唔返屋企住

打工仔就梗係想每日準時收工，唔使加班，早啲返屋企抖，不過喺日本AV界嘅「辦公室加班系列」就唔同喇，因為留低加班分分鐘有艷遇，仲可以趁公司冇其他人嘅時候瘋狂激戰，真係玩到唔想返屋企呀！

四倍快感

喺Moodyz出品嘅《四位女上司的絲襪氣味讓我勃起》入面，雄仔係一間公司嘅中下階層，一直受到四位女上司小花暖、百永紗里奈、彌生美月及田中寧寧關照，原因唔係佢辦事得力，而係因為佢年輕俊朗，而且仲精力十足，所以四位女上司最鍾意叫佢一齊加班，然後喺辦公室嚟個四女一男大混戰！雖然四女不斷喺雄仔身上苛索快感，但係佢長戰長有，因為佢有個特殊癖好，聞到女上司嘅絲襪氣味就即刻慾火飆升，蕉氣勃勃，招呼四女卓卓有餘。

波餅按摩

於Lunatics推出嘅《我和巨乳女上司加班》一片中，打工仔泰祥年輕有為，做事充滿幹勁，因而備受女上司寶田萌奈美重用。有一日，萌奈美要求泰祥一齊加班，而佢見泰祥做得咁辛苦，於是就幫對方按摩，仲一邊按一邊請食波餅，搞到泰祥好快就有生理反應，萌奈美見狀唔單止冇嬲，仲自動波玩起胸夾，再嚟個寫字枱激戰，最後中出收場！呢次之後，萌奈美成日叫泰祥加班，實際上就係兩人留喺公司鬼混，連爆房都可以慳埋！

混戰保飯碗

片廠Ideapocket製作嘅《求職被要求上床實習》，講桃乃木香奈大學畢業後，喺一間大型企業做實習生，卻遇上鹹濕上司谷村先生，成日借啲意抽水。呢日谷村叫香奈加班，然後趁公司冇其他人向阿妹作出要脅，話如果唔想實習生資格被取消，就要任由玩弄，香奈為咗保住份工，惟有應承。及後，谷村更變本加厲，叫埋幾個男同事一齊「加班」，同阿妹嚟個大混戰，將辦公室變成戰場！

簡評

之前聽人講過，日本人咁鍾意加班唔係因為工作量太多，而且要顯示自己忠於公司，冇嘢做都要坐耐啲！咁樣睇嚟，呢個「辦公室加班系列」都算係反映現實，因為當中嘅男女主角加班都唔係做嘢，而係掛住搞嘢！喺3部作品中，本仙最鍾意《四位女上司的絲襪氣味讓我勃起》，因為有4位狀態十足嘅人氣癡女合演，個個都又索又好波，仲玩埋襪褲誘惑，興奮感特別強烈呀！