【是日通勝】

農曆四月初五

癸卯年 丁巳月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、移徙、裁衣

忌：伐木、合醬、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、13、28

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：不要坐太久，抽空出外散步，對身心有益。

金牛座：理財有道，好好把握賺錢機會，收穫豐富。

雙子座：身心狀態極好，只要專心工作，目標易達！

巨蟹座：真心喜歡對方就要行動，機會不是常常有。

獅子座：財運欠佳，投資要審慎，勿輕信小道消息。

處女座：運勢好，但仍需努力工作，辛勞會有回報。

天秤座：運氣勝人一籌，生活無憂，迎來愉快一天。

天蠍座：感情出問題，有心事不講清楚易產生誤會。

人馬座：過度遷就沒好處，處理感情問題要忠於自己。

山羊座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

水瓶座：愛是要說出口的！不要再把情話藏在心裏。

雙魚座：對愛情感到有點困惑，對方或許不適合你。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 人緣旺

（跌）豬 煩惱多

鼠：情緒不穩，做事衝動將帶來諸多不便。

牛：否極泰來，面對一切麻煩也能平心靜氣。

虎：勿過分依賴他人，有些責任需自己承擔。

兔：工作繁重，疲勞感來襲，急需好好休息。

龍：人緣運上升，有異性示好，受寵若驚。

蛇：話頭醒尾，做事快上手，獲別人認同。

馬：情緒不穩又愛記仇，有自尋煩惱之嫌。

羊：做事效率高，處理大小問題均游刃有餘。

猴：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

雞：得家人朋友相助，工作上可一展身手。

狗：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

豬：是日沖煞，遇上各種煩惱，頭痛不已。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

三停

相學上有分為三停，即上停、中停及下停，當中再可分之為面相三停及人身三停。

人身三停之上停是頭及頸，中停是頸以下至腹部，下停是腰以下至腳板。

至於面相中的上停是指額頭至眉毛以上，主管15歲至30歲的運程；中停是由眉毛至鼻頭為止，主管31歲至50歲的運程；下停是由鼻以下至整個下巴，主管晚年至51歲之後運程。

一般而言，若三停之中，上停生得理想，便可以少年得志，為人聰明，得長輩之扶持，繼而有望平步青雲。若上停生得欠佳，便主少年艱辛多波折，出身必然欠安也。

若中停生得理想，中年自不然有良好的發展，事業及財氣有不錯之收益，故此，中停生得欠佳的話，就算31歲前如何發達，到此人生階段也會一敗塗地，除非下停生得特別理想，猶可在51歲後東山再起，否則晚境亦不好過。

所以，若下停生得飽滿理想，晚運會有一番作為，可安渡餘生，所以有所謂「大器晚成」之句語，如下停生得欠佳，晚年自不然不會好過了。