導演獸性大發　鄺潔楹嚇到標淚

無綫小花鄺潔楹在新劇挑戰性虐場口，被五花大綁兼各種刑具侍候，她直言過往多演純情角色，連親熱戲也是零經驗，今次可說是「成就解鎖」！她爆料指導演臨時上陣演施暴者，加上一把刺耳魔音，盡情發揮獸性，令她產生恐懼感，更一直揮之不去！

過往多演乖乖女的鄺潔楹（Judy），最近在無綫新劇《一舞傾城》搖身一變演舞小姐，與陳星妤、文凱玲、蔡潔及姚子羚等服待酒客。同劇女演員不乏被施暴及親熱場口，Judy劇中雖然沒感情線，卻以一場SM戲搶Fo。

談到該場戲，Judy日前接受東網專訪時，透露為此專程觀看外國情慾電影《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）偷師：「場戲講我被蹂躪咗成晚，同套電影劇情幾似。入面用咗好多唔同刑具，我會留意女主角當時演繹呢啲SM場口時，情緒係點樣，唔想只係呈現慘嘅表情。」由收到劇本至拍攝當日，她一直處於緊張狀態：「因為套衫好性感，又緊又貼身，加埋對魚網絲襪，太耐冇公開咁樣着，仲要畀人擘開對腳五花大綁，所以係Keep住好不安嘅狀態去拍，感受都幾真實。拍完SM戲仲要拍情緒崩潰戲，直踩6粒鐘。」

Judy爆料指拍攝性虐場口時，對手因太緊張而不敢盡情豁出去，結果由導演親自上陣：「佢真係演得好好，令我好入戲，把聲太狂野，我真係好痛苦，當刻忍唔住流眼淚，因為係用最真實感受去演，要有佢先去到另一境界。本身自己諗多啲，但唔知最後有冇保留佢把聲，佢嗰種刺耳聲真係揮之不去，完全係野獸！（會唔會叫男友睇？）都未播，有預告佢知，但電視尺度唔係太大，應該唔會太誇張。其實性感都係睇工作需要，不過如果要裸露，就算畀女主角我做都唔得。」

不經不覺已入行6年的她，回憶當初由綜藝轉到劇組，直言對演戲一竅不通，結果被網民批評得體無完膚，至今仍印象深刻：「話我戲屎都算，仲要批評我身高，呢樣嘢改變唔到，做咩要踩我兩嘢？好在之前《新四十二章》開始有人讚，都開心嘅！媽咪最開心，因為佢好多朋友都睇無綫劇。（父母好放心你喺娛樂圈發展？）因為我係細女，所以好放心我追夢，但係都計劃36歲開始有第一個小朋友，依家仲有5年時間衝，但我未Ready湊小朋友。」