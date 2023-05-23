東方日報C1：Baby被轟舔韓　新劇撤檔重審

女星Angelababy先後於香港與澳門欣賞韓國女團BLACK PINK演唱會，被狠批「舔韓」與「崇洋媚外」不愛國。而內地脫口秀藝人被指於節目中的說話侮辱軍隊，令內地再次收緊政策，多部劇集及節目被迫停播重審，Baby的孭飛劇亦難逃厄運，禍不單行！

Baby出名是韓國女團BLACK PINK的「鐵粉」，組合今年一月來港開騷時，Baby專程回港欣賞，之後更企C位與BLACK PINK合照。組合一連兩晚在澳門開騷，Baby再次捧場，身為忠實粉絲的她大前晚與到內地發展的台灣女星歐陽娜娜一齊睇騷，兩人均穿小背心上陣，成為焦點所在，被現場觀眾瘋狂集郵。看騷時，Baby不斷跳舞與尖叫，相當Hyper。

再與碧咸合作

不過Baby撐韓星的舉動觸怒不少網民，紛紛於社交平台狠批她「舔韓」不愛國，有網民留言：「內娛這幫人還帶頭，限韓令不好使了嗎？尤其是那個Baby，跟這個團一起上熱搜好幾次了。」另有網民重提之前韓國實施嚴格禁令，要內地旅客入境時走專門通道，並掛上黃色入境卡，以此寸爆Baby：「喜歡戴着黃牌去韓國就去！」網民亦提醒看騷的內地藝人好自為之，隨時被韓星蓋過。

其實Baby今次去澳門主要目的是跟英國前球星碧咸拍廣告，兩人繼4年前合作後再拍住上，全程談笑風生。而狀態弗爆的碧咸用手機玩自拍，並於社交平台公開和Baby的合照。

此外，內地多套劇集突然撤檔，包括何潤東、何泓姍及周勵淇主演的《歲歲青蓮》、白鹿與張凌赫主演的《寧安如夢》、Baby與任嘉倫孭飛的《暮色心約》，以及肖戰與李沁主演的《夢中的那片海》等，而《夢》劇原本定檔前晚於央視播出，但最終停播！多套劇集官宣時只解釋是技術問題，何時播出會另行通知。除了劇集外，宋茜與江疏影參演的真人騷節目《五十公里桃花塢》亦停播，進行全面重審。

脫口秀演員犯禁被罰

由於多套劇集撤檔牽連多個影視平台，因而備受內地網民關注，有人爆料指之後會波及更多劇集及節目，全因有藝人侮辱了「人民子弟兵」！藝名「House」的喜劇演員李昊石於脫口秀講述收養的兩隻流浪狗追逐一隻松鼠的場景，他指狗的兇猛追擊，令他想起了內地軍隊一句關於品德和毅力的著名口號：「作風優良，能打勝仗。」令人覺得他有侮辱軍隊之嫌，會造成社會影響。該文化製作室被舉報後，即時被罰款1,335萬元人民幣（約1,500萬港元），並勒令無限期暫停李昊石於北京的所有演出，而事件更收緊內地一系列文娛政策，劇集需要重審，嚴厲執行情況更是前所未見！

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