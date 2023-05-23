神級Paul Anka駕到！歌神許冠傑都變歌迷

美籍歌手Paul Anka日前在澳門舉行演唱會，歌神許冠傑（Sam）和太太、兒子許懷欣、楊受成伉儷、陳美齡女士、李琳琳、顧紀筠等捧場，他更與Sam握手，全晚演唱會由Paul Anka於1957年撰寫的You Are My Destiny揭開序幕，親民的Paul更一邊唱歌，一邊和觀眾合照，於獻唱 Puppy Love時，Paul再度到台下和觀眾互動，Paul情深款款表情，更令其中一位女粉絲一時把頭倚在他的胸口，一時又和他雙目對望欣賞他的歌聲，羨煞旁邊的觀眾。

在演唱會中，Paul展示出在81歲高齡難以想像的活力，他在台下和觀眾合照時的親民態度，令到喝采聲不斷，他所揀選表演的歌曲包括《Tonight My Love》、《Tonight、Crazy Love》、《Put Your Head On My Shoulder》等。大家尊敬Paul Anka除了他是流行音樂的Pop Legend外，他同時也是一個偉大的創作人，在獻唱他寫給已故好友 Frank Sinatra的成名作經典《My Way》時，Paul更搞笑的把歌名說成是《Your Way》，令大家看到他幽默風趣的一面。Paul於演唱會結束前再重唱一次《Diana》，全場觀眾已全部站立起來一起拍手唱和。