神級Paul Anka駕到！歌神許冠傑都變歌迷

美籍歌手Paul Anka日前在澳門舉行演唱會,歌神許冠傑(Sam)和太太、兒子許懷欣、楊受成伉儷、陳美齡女士、李琳琳、顧紀筠等捧場,他更與Sam握手,全晚演唱會由Paul Anka於1957年撰寫的You Are My Destiny揭開序幕,親民的Paul更一邊唱歌,一邊和觀眾合照,於獻唱 Puppy Love時,Paul再度到台下和觀眾互動,Paul情深款款表情,更令其中一位女粉絲一時把頭倚在他的胸口,一時又和他雙目對望欣賞他的歌聲,羨煞旁邊的觀眾。

在演唱會中,Paul展示出在81歲高齡難以想像的活力,他在台下和觀眾合照時的親民態度,令到喝采聲不斷,他所揀選表演的歌曲包括《Tonight My Love》、《Tonight、Crazy Love》、《Put Your Head On My Shoulder》等。大家尊敬Paul Anka除了他是流行音樂的Pop Legend外,他同時也是一個偉大的創作人,在獻唱他寫給已故好友 Frank Sinatra的成名作經典《My Way》時,Paul更搞笑的把歌名說成是《Your Way》,令大家看到他幽默風趣的一面。Paul於演唱會結束前再重唱一次《Diana》,全場觀眾已全部站立起來一起拍手唱和。