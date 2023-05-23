小湊四葉歌手拍AV　複製三上天后路

有日本「國民AV女優」之稱的三上悠亞，早前宣布即將引退，引起各界極大回響，不少網民大呼不捨之餘，亦立即議論誰可接棒。其中跟三上悠亞一樣由日本女團跳入AV界的小湊四葉，以及去年於著名網站贏得「十大女優」冠軍的河北彩花，均齊齊發功力爭「AV女王」寶座！

一向於AV界甚受歡迎的三上悠亞今年3月於社交平台宣布將於今年8月，滿30歲時正式引退，結束為時8年的AV生涯，消息震撼社交網絡！女團「SKE48」出身的三上悠亞，加入AV界只用了半年時間，便以橫掃姿態取下2016年有AV奧斯卡之稱的「DMM成人大賞」4個大獎，2021年更登上年度第一銷量AV女優的位置，故她的引退，令不少粉絲心碎。不過，江山代有才人出，不少網民傷心過後，亦旋即猜測誰是下一位「AV女王」！其中生得一副明星相的河北彩花，雖曾經引退AV界，但2021年復出，即勇奪日本著名網站「FANZA」最受歡迎AV女優冠軍位置。

曾奪唱片大賞

至於與三上悠亞背景相似的小湊四葉，原本是偶像團體Fairies成員，還曾獲得第53屆日本唱片大賞的最佳新人獎。組合解散後她去了當兩年OL，然而不甘平凡，決定下海拍AV，去年6月才出道，但首部作品旋即打敗眾多前輩榮登銷量第一位。

雖然「AV女王」誰屬，要三上悠亞正式引退才能揭盅，不過，想睇她們的作品，就可以於Now TV精彩成人頻道一網打盡。於有線電視停播後，Now TV將成為本港唯一正版授權收看以上AV偶像演出的收費電視台，AV節目包含不同類型的日本女優，好似三上悠亞（自選服務–S1日本AV月費放題）、小湊四葉（*自選服務–SOD日本AV月費放題）以及河北彩花（自選服務–S1日本AV月費放題）等，配合各人不同口味，應有盡有，詳情可向Now TV查詢，電話28881888後按2。

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