《雷神》男星Ray Stevenson意大利拍戲急病猝死

曾主演過漫威（Marvel）超級英雄賣座片《雷神奇俠》（Thor）系列的愛爾蘭男星Ray Stevenson，昨日被傳在意大利拍攝新片期間身體不適，及後因病情急速惡化而離世，享年58歲。暫時未知其死因。

曾與他合作過的導演James Gunn亦有留言回應他的死訊：「好遺憾聽到Ray Stevenson離世的消息，實在太年輕。我只在拍攝《雷神奇俠2》片尾彩蛋和一些活動上時認識他以及與他交流，但我們合作愉快及言談甚歡。」Ray本身是建築師，後來他轉行成為演員。由於身材健碩2005年獲邀請在HBO劇集《權慾帝都：羅馬》（Rome）中飾演羅馬戰士因而打響名堂，之後他在改編漫威漫畫改編的電影《復仇王 2: 絕密拼戰》（The Punisher: War Zone）擔任男主角。

上月他才出席在倫敦舉行的《星球大戰》慶典，為有份主演的的Disney+《星戰》新劇《阿蘇嘉》（Ahsoka）宣傳。當時他還說：「能夠揮激光劍是世界上最好的一件事。」他最近才到意大利一小島拍攝新片《Cassino in Ischia》，Ray有個拍拖18年的女友，2人育有3名子女。