汪明荃力撐　楊偉誠搞粵劇折子戲大賽培育新星

「第三屆兒童及青少年粵劇折子戲公開大賽」，日前假電視城舉行決賽，文體旅局楊潤雄局長親臨主禮，一眾大老倌包括：尹飛燕、龍貫天、宋洪波、陳詠梅及粵劇音樂大師朱慶祥等擔任評判，他們異口同聲讚賞今屆不論兒童及少年組參賽者均充滿潛質，大會主席楊偉誠博士表示欣喜能做到傳承粵劇第一步，為粵劇界培育新星。

當晚兒童組冠軍為演出《怒劈華山》、11歲的宗樂瑶，評判之一的龍貫天指對方年紀少少，但在台上好有自信，唱腔亦有水準，老師悉心教出好徒弟，前途無可限量。至於少年組冠軍羅雅禧演出《红響喜之仙姬送子》，獲得粵曲音樂大師朱慶祥激讚對方聲色藝都具備，如果繼續努力，假以時日必是粵劇花旦好材料。就連當晚擔任大會司儀的八和主席汪明荃，亦非常留心欣賞參加者演出，對青少年組冠軍羅雅禧也讚賞，尤其對方用14米長綢作出不同水袖變化動作，相信亦下了不少苦功而得的成果。兩位冠軍獲得大會送出一萬元現金獎作為獎勵。

當晚主禮嘉賓包括：文化體育及旅遊局楊潤雄局長, GBS, JP、大會主席楊偉誠博士，BBS，MH，JP.、國際獅子會中國港澳303區2022-2023年度總監冼健岷先生、粵劇發展基金主席呂汝漢教授, MH 等，當晚大會更招待了100多位樂善堂中小學的學生前來觀賞，向他們推廣粵劇之外，更要宣揚「尊師重道，忠孝禮義」的正確價值觀。

大會主席楊偉誠接受訪問時表示：「除了是兒童粵劇折子戲決賽之外，主要也是推廣粵劇的教育活動，「台上一分鐘，台下十年功」，進入決賽的表演者，是經過經年累月的磨練，才能達至今天的成績，絕非不勞而獲。」楊偉誠並透露本年度「兒童及青少年粵劇折子戲大賽」已經是第三屆，欣喜見到今屆兒童組報名隊伍為歷界最多，更開心上兩屆曾經參與過兒童組比賽的同學，有兩隊可以入圍青少年組，更打入決賽。他補充說：「事實證明，我們能開始做到傳承粵劇嘅第一步，而為粵劇界培育新星接班人，讓更多年輕人對粵劇產生興趣，建立正確價值觀，是我們的使命，見到大家這麼努力，相信日後一定能夠目到他們成長，成功，成材，香港粵劇未來一定會更加精彩。」