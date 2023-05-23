澳門開騷後即離開　Jennie趕及出席康城電影節新劇首映

韓國人氣女團BLACK PINK上周六及周日於澳門舉行兩場演唱會，完騷後成員Jennie即飛往法國出席《康城電影節》，昨晚她現身出席她有份主演的HBO新劇《偶像漩渦》（The Idol）於當地舉行的全球首映禮。

Jennie身穿白色露肩喱士公主裙現身，獲網民大讚打扮清新自然！而同劇的3位拍檔加拿大天王The Weeknd、尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp以及澳洲靚仔男歌手Troye Sivan都有出席。而有傳媒影到The Weeknd的女友Simi Khadra亦有現身紅地氈，2人前後腳現身，獲女友暗中支持的The Weeknd自然高興！除了女友之外，音樂界的好兄弟Travis Scott亦有現身。此外，Kanye West的模特兒前度Julia Fox亦繼續以性感打扮現身！

除了《偶》之外，澳洲女星「愛麗絲」Mia Wasikowska主演的新片《Club Zero》亦於昨晚在康城舉行首映。除了片中的演員外，一眾模特兒包括Rosie Huntington-Whiteley、Ashley Graham以及Jasmine Tookes等都有亮相紅地氈。據知首映時有一名觀眾因頂唔順片中一場核突嘔吐鏡頭而離開戲院。