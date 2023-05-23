漢陽開騷星光熠熠　譚嘉荃自爆甩Bra扣全程真空唱

歌手譚嘉荃（Amy）及漢陽昨晚（22日）假文化中心舉行演唱會，圈中好友包括敖嘉年及黃翊等紛紛現身支持，久未露面的施綺蓮則偕同20歲女兒一起到場。而薛家燕趕往會場時碰上汽車拋錨，改乘的士趕到，誠意十足。

甫出場Amy與漢陽唱跳足足10分鐘，演繹歌曲《妖女》、《拒絕再玩》及《芳華絕代》等，向梅艷芳及張國榮致敬。及後兩人分別獻唱英文、普通話及日語歌，然而漢陽唱英文版《吻別》時頻頻甩咀忘詞，相當尷尬。Amy則邀來KOL敖可凝擔任嘉賓，二人合唱後Amy指敖可凝患有先天性免役系統病，但仍堅持追求音樂夢：「我感同身受，因為呢幾日我嘅免疫系統都出現問題，眼睛紅腫。」Amy與漢陽又以音樂劇形式剖析兩性關係，唱出《日與夜》、《相依為命》等歌曲。

完騷後，兩人異口同聲表示對是晚表現不太滿意，且自爆演出期間意外頻生！Amy直言不想給自己打分：「開騷前幾日免疫系統出問題，搞到眼腫狀態唔好，今日見得人全靠化妝師技術。同埋頭先好肉酸，身穿長裙演出中樂伴奏嗰part時，一出場個Bra扣就啪一聲甩咗，跌咗一邊（右邊）落嚟，我惟有縮埋同成日擰轉背免出醜，冇辦法專心唱歌，後來演音樂劇嗰part我因為冇咗內衣，只能用膠紙束胸，條牛仔裙就不斷咁瀡落嚟。」她重提以往當組合B2成員時，也曾發生過類似情況，當時更身穿背心，所以胸圍跌到落肚臍，她打趣：「好彩當時唔流行記者拍片，否則黑材料留到今時今日！」

漢陽即笑指自己剛才沒有多加留意「嘥咗」，他亦自爆：「我染疫後曾出現失聲情況，故一直很擔心會影響今次演出。（點解唱《吻別》忘詞？）因為英文版對我嚟講算係新歌，要靠身前字幕機提水，點知字幕機頭先呈現漆黑一片，我又不停發台瘟。」Amy即投訴：「同佢演音樂劇時，佢遲咗講對白，搞到經常出現疊聲狀況，不過我冇即時鬧佢，諗住完騷先一次過出聲，好激氣呀。」