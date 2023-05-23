夏季洗護模式啟動　3招Keep住髮絲健康乾爽

天氣炎熱，只要出街幾秒，頭髮即刻出油扁塌，辛苦整理的髮型毀於一旦。而且即使日日洗頭髮，都會覺得頭皮散發異味。其實上一季的洗護模式已經不適用，大家需要日常從洗頭、護理以及吹乾頭髮3個步驟着手保養頭髮，亦要選擇植物性或清爽類型的護髮產品，配合之下就可保持頭髮健康乾爽。

1.洗頭淨化頭皮抗衰老

頭髮狂出油，甚至還產生頭皮異味，除了天氣悶熱的原因，還因為頭髮開始斷裂老化，頭皮層開始被油脂與一些老化的角質阻塞。這時就需要選擇有淨化頭皮功能的產品來清潔洗髮，並在洗髮時用指腹輕輕按摩頭皮，清除多餘雜質。Aveda的invati advanced頭皮淨化系列的輕柔配方洗髮水，採用 95% 天然萃取成分，植物性洗髮水更能健康無害的呵護頭皮。包含了冬青樹提煉的水楊酸，以及源自巴巴蘇油的潔淨因子，能溫和淨化頭髮和頭皮，能防止洗髮引致破損折斷。

2.護髮修復受損髮絲

以往頭髮護理只能去Salon，花費超級多時間做Treatment來整理頭髮。若天氣炎熱不想外出，大家可以嘗試使用家用的頭髮護理組合，節省時間之餘，亦可以不受時間限制，不用辛苦預約就可以立刻修復髮絲。OLAPLEX的Nº.0深層結構修復精華與Nº.3 鏈鎖結構髮質修護乳都很適合家中使用，使用方法亦很簡單，只需將 Nº.0 均塗抹在乾髮上，等候 10 分鐘，之後疊塗Nº.3 ，等候 10 分鐘後再沖洗即可完成。長期使用下來可重建健康髮絲、強化髮質及保護髮絲免受造型或日常生活所遭受的損傷。

3.吹乾頭髮防過熱

吹乾頭髮也是非常重要的步驟，不仔細留意頭髮狀態一直吹熱風，會讓頭髮受損嚴重。最好的方法就是先用熱風吹至頭髮呈現半乾濕狀態，然後噴塗護髮產品。一方面可以為頭髮隔熱，另一方面也可趁著熱風將精華吸收更徹底。Leonor Greyl燙染膠原護髮噴霧蘊含藜麥、槐花、辣木等9成天然配方，只要直接噴在髮梢至髮尾，就能在秀髮面層形成一層薄薄的保護膜，對抗熱力，保護秀髮免受風筒熱力傷害。