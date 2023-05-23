廣州騷見逾4萬觀眾　炎明熹孖側田合唱聽出耳油

「聲夢人氣王」炎明熹（GiGi）在廣州奧林匹克體育館，舉行自疫情後首個最大型的演唱會，無綫節目《東張西望》追訪她26小時，主持人更在後台為她按摩，氹到她直豎姆指大讚：「真係好，我要畀個5星星《東張》。」

主持人又深入GiGi的酒店房，原來她帶私人卡通枕頭袋隨行，她說：「呢個其實喺我屋企帶嚟嘅枕頭套，係因為我問過屋企人意見，佢哋話好，我就帶咗一個。」她又公開隨身袋的秘密：「呢個係擺糖嘅嘢，例如潤喉糖、或者大家食嘅軟糖、酸糖都喺度，（怕唔怕蛀牙呢？）我有刷牙，所以我唔驚，我朝頭早、夜晚都會刷。」

至於修甲套裝則是粉絲所送，最特別則是剛完紅館騷的李克勤演唱會工作人員證，她表示：「我尋日我話想留念，之後工作人員就畀咗我。（開騷可以戴住個證？）咁搞笑，（李生可以陪住你？）好似係喎。」而GiGi的父母、弟妹亦有捧場，更有逾百粉絲拉隊上廣州支持。

而最驚喜是，後台遇見表演嘉賓側田，兩人更即興合唱，來個限定的Gi田組合，側田：「我覺得我哋呢個組合有潛質嘅，所以期待一下啦。（可唔可以作首歌畀佢呀？）當然可以啦，我好醃尖呢方面。」GiGi接受訪問時大讚側田：「佢好隨和，好鍾意佢嘅性格，大家溝通音樂嘅時候，佢會立即彈結他，所以我覺得好搞笑，好即興。」又指廣州演唱會是次難忘回憶，因為第一次逾4萬觀眾，但心情沒有想像般緊張，相信其粉絲及家人正是其動力泉源。