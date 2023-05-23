期間限定體驗　最啱消磨時間

偶然有空閒，可能會到小店歎杯咖啡，又或約朋友飲番杯消磨時間。除此之外，坊間不時舉街期閒限定主題店，讓大家又多個地方過日晨，近日有咖啡、美酒和主題美食的限定店，有時間不妨走一轉。

咖啡之旅

咖啡對大部分人來講，是不可或缺的提神飲品。由即日至6月4日逢星期六、日及公眾假期在尖沙咀舉行的Coffee Journey 市集，或許可以一次過滿足大家的要求。場內有19個限定攤位，有多個咖啡品牌、咖啡店進駐，另外有以咖啡為題的特色美食攤檔，如王牌藍山咖啡麥脆片、結合咖啡和梅酒的「初見‧梅酒」，對咖啡迷來講，當然少不了各式咖啡用具、飾品、咖啡味香水和護理等用品。限定市集旁的Coffee Corner，會有專業人士主持的工作坊，課程包括咖啡烘焙、鑑賞、拉花和沖泡等，亦有特色咖啡比賽和不同體駼，節目相當豐富，咖啡迷千萬別錯過。

威士忌感官探索

品鑑威士忌，從酒體、氣息漫漫感受，別有一番滋味。由6月3日至29日中環會有Johnnie Walker Blue Label沉浸式體驗館 ，會場設有多元感官體驗，如360度全方位LED屏幕和鏡面地板體驗館，讓你可透過動態畫面和音效作互動。走進流水般的湛藍隧道，洗滌心靈和五官後，就到圓桌品鑒空間，大家會品嘗到2款品牌美酒，佳釀會放在Riedel酒杯內，突出酒體的風味，提升體驗。最後以欣賞珍藏系列展覽作結。於體驗館現場選擇1瓶指定威士忌，可獲贈1套3款的限量版威士忌酒杯禮盒，更可在體驗館內享用免費酒瓶刻字服務，相當有紀念價值。想感受如此特別的體館，記得在網上預約喇！

台人氣曲奇

下午覺得肚空空，來幾塊曲奇加杯咖啡當下午茶最好不過。由人氣美食KOL主理的台灣美食品牌WA!COOKIES由即日至7月31日於旺角開設期間限定店，除有招牌的轉圈圈曲奇，更推出全新的古朗尼Crownie，這款被喻為咬下去有聲音的Brownie，選用比利時朱古力和法國脆餅製作，有雲朵麻糬海鹽可可、鐵觀音、榛果可可及深焙咖啡綜合口味共3款選擇。旺角店會提供轉圈圈曲奇加古朗尼作指定組合優惠，選擇時更抵。同時間，品牌推出全新會員制，客人於官網或門市購買產品，可免費註冊成為會員，首次登記可獲得HK$20購物回贈金，購滿指定金額可升級至銀或金級會員，盡享不同優惠。